Попытка совершить двойную атаку: эксперт о утреннем дроне РФ на Майдане

По его словам, скорее всего, этот дрон был доставлен другим беспилотником.

Обломки дрона в центре Киева указывают на попытку российских оккупантов изменить полезную нагрузку на ударных беспилотниках. Об этом в комментарии УНИАН сказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве.

Отвечая на вопрос об утренней вражеской атаке, в ходе которой в центре Киева был сбит, по всей видимости, дрон "Ланцет", и может ли речь идти о каких-то испытаниях россиянами новых технологий, в том числе с применением искусственного интеллекта, он отметил, что "на обломках мы видим электрический двигатель".

"То есть это дает нам понимание, что это не дальнобойный дрон, который может работать на глубину более 300–400 километров. То есть в любом случае это дрон, который использует электрическую тягу. И, соответственно, скорее всего, это попытка россиян изменить полезную нагрузку на ударных беспилотниках типа "Шахед" или на подобных", - сказал Храпчинский.

По его словам, логично можно говорить об изменении полезной нагрузки в виде какого-то дрона на электродвигателе, который может сбрасываться и использоваться как отдельная миссия для уничтожения, например, систем противовоздушной обороны. Эксперт отметил:

"Поэтому я бы сказал о том, что это точно не дрон, который был отправлен со стороны территории Российской Федерации или с границы Беларуси. Скорее всего, этот дрон был доставлен другим дроном для того, чтобы осуществить двойную атаку".

На уточнение, что именно могло его доставлять, Храпчинский заметил, что это могла бы быть целая группа различных дронов, которые использует Россия. В частности, это "Шахед", "Гербера" и "Италмас".

Кроме того, он отметил, что враг за последнее время существенно унифицировал каналы связи между беспилотниками и наземными станциями, что позволяет использовать различные дроны даже в качестве ретрансляторов.

Эксперименты россиян

Также на вопрос, была ли это все же часть эксперимента россиян, Храпчинский отметил, что "каждый дрон, который применяется на территории Украины, - это практический эксперимент".

"Они постоянно экспериментируют. У них есть ресурсы. Например, они экспериментируют с баллистическими ракетами типа "Искандер-М", - сказал эксперт.

Какие выводы можно сделать на данный момент

По словам Храпчинского, на данный момент есть два важных ключевых момента. Это то, что дроны могут нести полезную нагрузку.

"Мы это видели, и это, скорее всего, тот случай", - добавил он.

А второе - это каналы связи.

"Мы лишили врага "Старлинка", но он продолжает развивать Mesh-связь. И очень важно обратить на это внимание, потому что это то, куда нам нужно быстрее двигаться для того, чтобы искать качественное противодействие", - подчеркнул эксперт.

Да, заметил он, в этом случае можно говорить о том, что "Шахед" или любой другой дрон, "Гербера" или "Италмас", донес дрон, сбросил, выступал ретранслятором. И при этом он должен был поразить что-то. Храпчинский сказал:

"Скорее всего, был сбит дрон, и был сбит и этот "Ланцет". То есть, скорее всего, они были сбиты, разлетелись в разные стороны".

Атака на Киев 16 марта

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 16 марта, российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами". В результате атаки обломки упали в центре столицы.

Издание Defense Express со ссылкой на собственные источники написало, что дрон, который сегодня упал рядом с Монументом Независимости, - это "Ланцет". Аналитики также отметили, что, вероятно, в этом дроне-камикадзе был использован искусственный интеллект.

В то же время Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины, заявил, что никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева, поскольку это ударные беспилотники с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей.

По его словам, эти БПЛА физически не обладают таким ресурсом аккумуляторов и возможностями радиоуправления.

