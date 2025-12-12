FP-7 создается как высокоскоростная ракета, которая должна соответствовать уровню комплексов класса С-400.

Украине принципиально необходимо иметь собственную баллистику, чтобы не зависеть от политических решений партнеров, высказал мнение главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в комментарии BBC Украина.

Штилерман отметил, что до конца текущего года компания намерена завершить все формальные процедуры по включению в вооружение новой украинской баллистической ракеты FP-7. Он добавил, что FP-7 создается как высокоскоростная ракета, которая должна соответствовать уровню комплексов класса С-400.

Указывается, что этот комплекс разрабатывается как средство, способное преодолевать российские системы противовоздушной обороны вокруг столицы РФ, а также как инструмент, применение которого не потребует внешних согласований.

По словам главного конструктора компании, ракета FP-7 будет иметь сверхзвуковую скорость входа в цель, которая составит более 1200 метров в секунду. Благодаря этой возможности и использованию композитных материалов ее перехват российской ПВО будет маловероятным.

Штилерман поделился, что проект уже прошел все ключевые этапы: компания самостоятельно воссоздала конструкцию одного из модулей ракет С-300/С-400, изготовила приводы и разработала собственный двигатель. То есть компании удалось фактически создать полноценную ракету.

Сообщается, что на данный момент ракета FP-7 проходит кодификацию в специализированных научных учреждениях Минобороны.

Отмечается, что в случае, если государство примет решение о заказе, прогнозируется, что компания сможет развернуть серийное производство уже весной 2026 года. Предполагается, что ежемесячно можно будет производить сотни таких баллистических ракет.

Технический директор компании Ирина Терех отметила, что сейчас Украина уже способна применять FP-дроны "сотнями". В то же время, она добавила, что пока компания не достигла возможности тысячных запусков, максимально за сутки можно запустить около 300 беспилотников FP-1.

Украинское оружие на войне против РФ

Ранее УНИАН сообщал, что украинские военные разработали несколько тактик использования беспилотников на фронте против российской пехоты. В частности, на поле боя используются дроны с динамиками, чтобы создать ложное представление для россиян. Например, это может быть воспроизведение звуков техники, что заставляет РФ поднимать в небо свои разведывательные дроны. Также Украина имеет наземные дроны, которые прячутся вдоль путей подхода российских войск и проверяют дорогу на наличие любого транспортного средства.

Также мы писали, что посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Польша может получить украинские дроны в обмен на передачу Украине истребителей МиГ-29. Боднар поделился, что речь идет о современном оборудовании дронов, которое себя хорошо зарекомендовало и способно усилить обороноспособность Польши. При этом, украинский посол не предоставил больше деталей о поставках польских самолетов в нашу страну. Он пояснил, что враг также следит за подобными заявлениями, поэтому подробные подробности могут навредить сотрудничеству Украины и Польши.

