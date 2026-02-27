Fire Point показала видео запусков новой украинской баллистической ракеты FP-7 (видео)

Дальность полета этой ракеты составляет до 200 километров.

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман показал видео испытаний новой украинской баллистической ракеты FP-7.

Соответствующие кадры он обнародовал на странице в соцсети X. Сообщается, что ее дальность полета составляет до 200 км.

Основные технические характеристики ракеты FP-7:

высота полета - 65 км;

максимальная полезная нагрузка (масса боевой части) - до 150 кг;

максимальная скорость - 1500 м/с;

максимальное время полета – 250 сек.

Баллистическая ракета FP-7: что известно

Как сообщал УНИАН, в декабре 2025 года Штилерман отметил, что компания намерена завершить все формальные процедуры по включению в вооружение новой украинской баллистической ракеты FP-7. Он добавил, что эта ракета создается как высокоскоростная, что должно соответствовать уровню комплексов класса С-400.

Комплекс разрабатывали как средство, способное преодолевать российские системы противовоздушной обороны вокруг столицы РФ, а также как инструмент, применение которого не потребует внешних согласований.

По словам главного конструктора компании, ракета FP 7 будет иметь сверхзвуковую скорость входа в цель, которая составит более 1200 м/с. Благодаря этой возможности и использованию композитных материалов ее перехват российской ПВО будет маловероятным.

Штилерман тогда поделился, что компания самостоятельно воссоздала конструкцию одного из модулей ракет С-300/С-400, изготовила приводы и разработала собственный двигатель. То есть компании удалось фактически создать полноценную ракету.

