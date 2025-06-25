Во время этой миссии в самолете даже разместили кровать.

Семь стелс-бомбардировщиков США пролетели примерно 37 часов, чтобы атаковать иранские ядерные объекты на выходных. В частности, в Пентагоне назвали операцию "Midnight Hammer" самым длинным полетом B-2 Spirit за последние десятилетия. Об этом пишет Business Insider.

"Рекорд самого длинного полета бомбардировщика B-2 принадлежит Мелвину Дил и Брайану "Джетро" Нилу, двум пилотам ВВС в отставке, которые в октябре 2001 года совершили 44-часовой полет, выполнив одну из первых бомбардировочных миссий в Афганистане после трагических террористических атак 11 сентября", - напомнили в материале.

Теперь они рассказали, как это - проводить такие длинные бомбардировочные миссии и осуществлять напряженные дозаправки в воздухе, которые необходимы для того, чтобы B-2 мог летать, "имея лишь несколько часов сна и немного вяленой говядины".

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Самый длинный полет бомбардировщика B-2 - что известно

По словам Нила, атаки 11 сентября 2001 года произошли тогда, когда пилоты проходили ежегодные учения по ядерным возможностям.

Когда начали поступать сообщения об угнанных самолетах Нил сначала подумал, что это часть учений. Однако позже все стало понятно, поэтому его подразделение готовило варианты миссии для высокопоставленных чиновников администрации тогдашнего президента США Джорджа Уокера Буша, которые хотели ответить на теракт силой.

Дил отметил, что тогда он вместе с Нилом были одними из немногих экипажей B-2, которые тогда отправились в Афганистан.

"Они хорошо знали B-2 Spirit, однако летали на нем лишь несколько раз в месяц, чтобы сохранить дорогой самолет и уменьшить расходы на техническое обслуживание. Большую часть времени они тренировались на учебном самолете T-38, который был более дешевым вариантом для поддержания летных навыков", - подчеркнули в BI.

Несмотря на то, что они иногда летали на бомбардировщике B-2 по США, чтобы потренироваться в дальних перелетах, они никогда не имели опыта полетов в боевых условиях. Однако в начале октября 2001 года они вылетели с авиабазы Уайтмен в Миссури, где базируются все B-2, и направились на запад, в Афганистан.

Отмечается, что перед вылетом на миссию летчики, ответственные за обеспечение пилотов необходимым снаряжением, приобрели кровать для задней части самолета, на которой можно было лежать. Нил вспоминает с улыбкой импровизированные спальные места в стелс-бомбардировщике за 2 млрд долларов.

"Когда поднимается лестница и вы входите в кабину, на полу есть ровное место длиной чуть более 6 футов (почти 2 метра - УНИАН). И поэтому я думаю, что за два дня, которые я провел в этом маленьком пространстве, я провел на этой кровати в целом около пяти часов", - подчеркнул Нил.

Пилотирование бомбардировщика B-2

По сравнению с такими самолетами, как истребители F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor, на которых Нил летал во время своей работы, пилотирование бомбардировщика B-2 казалось ему вождением грузовика после многих лет за рулем спортивного автомобиля, говорит пилот.

В то же время Дил уже имел опыт пилотирования бомбардировщиков, когда работал со стратегическими B-52 до присоединения к сообществу B-2, но Spirit - это совсем другой самолет.

"Для полета B-2 в воздухе нужен только один пилот, который должен быть в состоянии готовности, а второй может отдыхать. Но для посадки, взлета, сброса бомб и дозаправки нужны оба члена экипажа", - отметили в материале.

Комментируя недавнюю миссию бомбардировщика B-2 в Иране, Дил сказал, что больше всего его поразило обслуживание и управление флотом.

"Военно-воздушные силы за одну ночь подняли в воздух треть своего парка бомбардировщиков, чтобы точно выполнить эту миссию. Это невероятно", - добавил пилот.

Атака США на Иран - что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна атаковала ядерные объекты Ирана. Он отметил, что удары были нанесены по таким объектам, как Фордо, Натанз и Исфахан.

"Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет другой армии, которая могла бы сделать это", - заявил он 22 июня.

В то же время в Bloomberg отметили, что США намеренно избегали ударов по ядерным реакторам во время атаки на Иран. В частности уцелели три миниатюрных реактора китайского производства, которые работают на высокообогащенном уране.

Отмечается, что атака на Исфахан и другие объекты осуществлялась бомбардировщиками B-2, которые использовали сверхмощные бомбы GBU-57. Однако военные США воздержались от того, чтобы вызвать радиоактивное загрязнение во время удара.

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