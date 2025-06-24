Американские военные действовали стратегически, пытаясь избежать варианта с радиоактивным загрязнением.

США целенаправленно избежали ударов по ядерным реакторам в Исфахане во время атаки на ключевые объекты иранской ядерной программы. Хотя удары уничтожили ряд сооружений, исследовательские реакторы остались невредимыми, пишет Bloomberg.

Среди уцелевших - три миниатюрных реактора, в том числе китайского производства, которые работают на высокообогащенном уране. Один из них содержит 900 граммов урана бомбового класса. Официальные лица в Вене подтвердили, что удары США были тщательно спланированы, чтобы избежать разрушения этих критически важных объектов.

Стратегия вместо провокации

Удары по Исфахану, а также подземным объектам в Натанзе и Фордо, осуществлялись бомбардировщиками B-2 с использованием сверхмощных бомб GBU-57. Но даже в случае глубокого проникновения под землю, военные США воздержались от действий, которые могли бы вызвать радиоактивное загрязнение.

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Это - признак стратегического сдерживания: Запад пытается разрушить ядерный потенциал Ирана без пересечения красной линии, которой является прямое поражение реакторов. МАГАТЭ предупредило, что попадание в действующий реактор, например в Бушере, вызвало бы "очень высокий выброс радиоактивности".

Иранский ответ и дипломатическое напряжение

В ответ Иран совершил неудачную атаку на американскую базу в Катаре. Тем временем в Вене состоялось экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, на котором обсуждали последствия атак. Иран предупредил, что удары по его ядерной инфраструктуре подрывают режим нераспространения ядерного оружия, на котором держится международная стабильность.

Эскалация в Иране - последние новости

22 июня авиация Соединенных Штатов атаковала иранские ядерные объекты. После этого в Белом доме призвали Тегеран вернуться к переговорам об остановке ядерной программы.

На следующий день Иран нанес ракетный удар по военным базам США на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что эта атака была слабой, призвав Иран и Израиль к деэскалации.

Теперь же Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о тотальном прекращении огня.

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