Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.
"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет другой армии, которая могла бы сделать это", – заявил американский президент.
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