Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана, отметил президент США.

Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет другой армии, которая могла бы сделать это", – заявил американский президент.

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