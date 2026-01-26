Антидроновый купол в Украине вряд ли будет похож на израильский, - нардеп

Украина пока не имеет единого сплошного радиолокационного поля, к которому привязаны средства уничтожения вражеских воздушных целей.

Антидроновый купол в Украине, который должен уничтожать российские воздушные средства поражения еще на подлете к объектам на территории нашей страны, наверняка не будет похож на израильский "Железный купол". Об этом в интервью "24 каналу" сказал Роман Костенко, народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Я думаю, господин Федоров (министр обороны Михаил Федоров - УНИАН) высказался, что это не будет "Железный купол", который мы видели в Израиле, когда там нет такой интенсивности обстрелов, а когда есть - то он все равно полностью не справляется с защитой Израиля, такой маленькой страны, и которую так массово никто не обстреливает", - отметил он.

Костенко напомнил, что в Израиле при массовых обстрелах "Железный купол" не мог все перехватывать и сбивать.

Видео дня

"Я думаю, что Федоров имеет в виду, в первую очередь, комплекс, который они собираются организовать, потому что у нас есть много средств, которые, к сожалению, не работают в одной системе именно защиты неба", - считает нардеп.

Как добавил депутат, в Украине нет единого сплошного радиолокационного поля, которое бы работало в одной системе. В частности, есть много радаров, которые нужно связать в одно поле, чтобы они полностью выдавали всю информацию на единые системы автоматизированного управления, чтобы видеть в одном месте или нескольких стратегических местах, откуда и куда летят "Шахеды".

"И чтобы под них были подвязаны средства уничтожения. А у нас они разные. Это и самолеты Воздушных сил. Это системы ПВО Воздушных сил. Это армейская авиация Сухопутных войск, которая на вертолетах летает и сбивает эти "Шахеды". Это мобильные группы, которых, наверное, тысячи по всей стране, и которые используют в большинстве своем пулеметы для сбивания "Шахедов". Это подразделения РЭБ, которые достаточно эффективно работают, сбивают систему GPS и систему управления этих "Шахедов". И это антишахедные подразделения антишахедных дронов", - добавил нардеп.

Создание антидронового купола в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о задаче построить антидроновый купол над Украиной. Он отметил, что эта система будет не реагировать постфактум, а уничтожать угрозу еще на подлете.

Федоров отметил, что ни одна страна в мире не имеет такого опыта противодействия воздушным атакам, как Украина. Он напомнил, что каждый день и каждую ночь нашу страну атакуют сотни вражеских беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: