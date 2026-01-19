'Меняем подход к защите неба': Федоров анонсировал создание антидронового купола

Федоров рассказал, что антидроновый купол будет уничтожать угрозу еще на подлете.

Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал создание украинского антидронового купола. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Антидроновый купол над Украиной

"Наша задача - построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете", - написал глава Минобороны.

Федоров отметил, что ни одна страна в мире не имеет такого опыта противодействия воздушным атакам, как Украина. Он напомнил, что каждый день и каждую ночь нашу страну атакуют сотни вражеских беспилотников.

"Мир не готовился к войне такого типа. Но мы вынуждены отвечать - быстро, системно и технологично. Именно поэтому по заданию президента мы меняем подход к защите неба. Трансформация такой системы не происходит за несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос", - подчеркнул Федоров.

Федоров назначил нового заместителя командующего Воздушными Силами

Глава Минобороны также рассказал, что он подписал приказ о назначении Павла "Лазаря" Елизарова заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ. Он уточнил, что Елизаров будет отвечать за развитие малой ПВО и направление перехвата дронов.

"Под его (Павла Елизарова - УНИАН) руководством подразделение Lasar’s group стало одним из самых результативных в Силах обороны. Именно эта команда уничтожила техники врага на сумму более 13 млрд долларов", - отметил Федоров.

По словам министра обороны, теперь основной задачей является масштабирование этого опыта. Он заявил, что необходимо построить систему, которая работает не точечно, а на уровне всей страны.

"Сложно трансформировать армию, когда враг бьет каждый день. Но у нас нет выбора. Мы должны менять подходы, структуры и логику работы - чтобы технологии реально работали на поле боя, а не оставались в презентациях. Результат не будет завтра, но мы строим систему уже сегодня", - поделился Федоров.

Сколько дронов запустила РФ по Украине в 2025 году

Глава Минобороны поделился, что в 2025 году Россия запустила по Украине до 100 тысяч "Шахедов" и других типов БПЛА. В результате вражеских атак повреждены десятки объектов критической инфраструктуры, сотни попаданий в жилые дома и жертвы.

"Количество атак растет - враг хочет уничтожить гражданскую инфраструктуру и погрузить Украину в темноту", - добавил Федоров.

Воздушные силы изменят подход к применению ПВО - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что будет новый подход к применению средств противовоздушной обороны Воздушными силами. Он отметил, что вопрос ПВО касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков и других средств "малой" противовоздушной обороны. Предполагается, что эта система будет трансформирована.

По словам Зеленского, вместе с министром обороны Украины и военным командованием будет разработана новая организация для всего компонента именно такой защиты неба.

