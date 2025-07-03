По его словам, кое-что у нас разрабатывается, но "здесь нужны вливания со стороны тех, кто уже прошел этот путь".

С идеей об установлении системы противовоздушной обороны по типу израильского "Железного купола" есть две проблемы. Такое мнение высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью УНИАН.

"Такое решение, во-первых, высокотехнологичное, во-вторых, очень дорогое. Я не уверен, что на текущем этапе Украина самостоятельно могла бы воплотить его в жизнь. В общем, построение эшелонированной системы противовоздушной обороны требует огромной помощи со стороны западных партнеров и в финансовом, и в технологическом плане. Ведь должны быть задействованы современные РЭБовские разработки, другое современное оружие, которого у нас нет, например, лазерное, электромагнитные системы", - сказал он.

По его словам, кое-что у нас разрабатывается, но "здесь нужны вливания со стороны тех, кто уже прошел этот путь".

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"К примеру, Британия обещала нам передать Dragon Fire. Это - новейшая система, технология лазерного оружия, которую они разработали и испытали в 2024 году. Тогда они планировали передать что-то Украине, и сейчас у них есть решение поставить эту систему на свои эсминцы", - рассказал Бадрак.

По его убеждению, сейчас важнее было бы в первую очередь обеспечивать Украину, но с другой стороны, наши партнеры имеют право на определенный эгоизм. Он добавил:

"Поэтому должны искать решение, и делать это - закупать за рубежом какие-то новейшие средства - могут как государственные структуры, так и частные. Сейчас на различных выставках огромное количество стран такие средства демонстрирует. Речь идет и о дронах-перехватчиках, и о Dragon Fire (или каких-то аналогах), и о немецком ЗРК Skynex... Да, некоторые из них очень дорогие, например, тот же Skynex - где-то около 80 млн долларов. Но если это эффективно работает, то бизнесмены, которые имеют такие большие деньги, могли бы их потратить с пользой".

ПВО в Украине

Эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что Россия усовершенствовала дроны-камикадзе "шахед" и изменила тактику их применения, что значительно снизило эффективность так называемых мобильных огневых групп на пикапах, которые им противодействовали.Он отметил, что в последнее время одним из основных средств противодействия российским дронам типа "шахед" стали системы радиоэлектронной борьбы.

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