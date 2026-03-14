Трамп: Иран 'полностью разгромлен' и хочет заключить соглашение, которое я не приму

Президент США сделал это заявление после появления сообщений о последствиях операции США и Израиля против Ирана.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран потерпел поражение после операции США и Израиля и теперь пытается договориться о новом соглашении. Об этом американский лидер написал 13 марта в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Тегеран стремится заключить соглашение с Вашингтоном, однако он не готов принять предложенные условия.

"Фейковые СМИ ненавидят сообщать о том, как хорошо американские военные справились с Ираном, который полностью разгромлен и хочет заключить соглашение – но не то соглашение, которое я бы принял", – написал президент США.

По данным CNN, Трамп и его команда неверно оценили готовность Тегерана пойти на эскалацию. В частности, для Белого дома и Пентагона стало сюрпризом решение иранцев перекрыть Ормузский пролив.

На фоне боевых действий на Ближнем Востоке стало известно, что в администрации Трампа произошел раскол – министр обороны США Пит Хэгсет выступил в защиту вице-президента Джей Ди Венса, который скептически отнесся к идее операции в Иране.

В то же время война в Иране стала самой смертоносной военной операцией за два срока Трампа. По меньшей мере 13 американцев погибли, в том числе шестеро в результате аварии в четверг самолета-заправщика ВВС. По меньшей мере 140 американцев получили ранения во время конфликта. При этом операция США обходится в миллиарды долларов в неделю и угрожает американской экономике, вызывая опасения по поводу стагфляции – безвыходной ситуации стагнации роста и высокой инфляции.

Вас также могут заинтересовать новости: