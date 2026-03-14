Почему в центре США нет космодромов: как NASA выбирает места для запуска ракет

Вы когда-нибудь задумывались, почему на карте США нет ни одного космодрома в центральных штатах, ответ вас удивит.

Запуск ракет в реальной жизни совсем не похож на запуск космических кораблей в научно-фантастических фильмах и шоу. Вам нужно огромное количество пространства – подойдете слишком близко, и ваше нетермостойкое оборудование расплавится. В США есть несколько ракетных площадок, большинство из которых расположены на побережье или рядом с ним.

NASA построило эти платформы не в центре карты не потому, что это было слишком дорого, а потому, что это слишком опасно, пишет BGR. NASA и государственные агентства по космическим полетам по всему миру тщательно выбирали места для запусков вблизи океанов, чтобы минимизировать риски для гражданского населения. Кроме того, многие траектории ракет проходят над водой, а не над сушей.

Таким образом, если во время полета что-то пойдет не так (например, ракета взорвется), любые обломки упадут относительно безвредно в открытые воды, а не на густонаселенные районы.

Видео дня

К сожалению, эта практика не является безупречной. В зависимости от того, где и когда произойдет сбой в работе ракеты, коммерческим авиарейсам может потребоваться изменить курс, чтобы избежать столкновения с летящими обломками. Кроме того, иногда ракета может представлять угрозу для гражданских лиц даже во время безупречного запуска.

В 2018 году в Китае ракета взлетела, успешно достигла космоса и отсоединила свой ускорительный блок, как и планировалось, но из-за того, что инженер ошибся в расчетах, компонент приземлился за пределами небольшой деревни и взорвался при ударе. Никто не пострадал, но это событие подчеркивает опасность, которую ракеты представляют для населения всякий раз, когда гравитация восстанавливает контроль.

Как NASA выбирает между существующими стартовыми площадками

В Соединенных Штатах может не быть ракетной платформы в каждом штате из-за вышеупомянутой угрозы населенным пунктам, но у них все равно больше стартовых площадок, чем у большинства стран.

Такая избыточность не только дает агентствам, таким как NASA, резервные площадки на случай, если, скажем, пусковая платформа будет случайно уничтожена, но и некоторые локации на самом деле более предпочтительны для определенных миссий.

Хотя Земля должна вращаться с постоянной скоростью, точки на экваторе или вблизи него технически движутся быстрее по сравнению с точками, расположенными дальше. Эта повышенная скорость дает ракетам, запускаемым вблизи экватора, прирост скорости, что позволяет им экономить ракетное топливо, особенно при перевозке тяжелых грузов, или быстрее достигать пункта назначения, когда время имеет решающее значение.

Местоположение также определяется предполагаемой орбитой, особенно при доставке спутников. Все, что предназначено для орбиты с низким наклонением (то есть угол ее орбиты по отношению к экватору мал), например, геостационарный метеорологический спутник, запускается из Флориды, так как она находится ближе к экватору. Тем временем спутники, направляющиеся на орбиты с высоким наклонением (угол орбиты по отношению к экватору велик), включая картографические спутники, обычно взлетают из Калифорнии.

Технически говоря, поскольку ракеты, несущие оборудование для высоконаклонных орбит, могут запускаться практически с любой широты за пределами экватора, NASA может запускать эти ракеты с любой из своих существующих площадок и получать тот же эффект. Создание ракетной платформы в центре США было бы просто излишним.

