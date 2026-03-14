РФ нанесла удар по жилому кварталу в Запорожье: один человек погиб, есть раненые (фото)

Российские оккупанты сегодня, 14 марта, нанесли удар по жилому кварталу Запорожья, в результате чего погиб человек, есть раненые. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По словам чиновника, на данный момент известно о семи пострадавших.

"Одна женщина в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как среднее", - отметил Федоров.

По предварительной информации, еще одна женщина находится под завалами.

Фото Российский удар по Запорожью 14 марта 2026
Впоследствии глава ОВА добавил, что в Запорожье снова объявлена воздушная тревога.

"Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - написал он.

Обновлено 17:03. Федоров сообщил, что раненую женщину достали из-под завалов. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь.

"Под завалами находились два человека. Только что их деблокировали экстренные службы. Сейчас раненым оказывается медицинская помощь", - добавил чиновник.

Также количество раненых, по словам главы Запорожской ОВА, увеличилось до 10 человек, среди которых 17-летний парень.

"Его состояние тяжелое. Пострадавшие сейчас находятся под наблюдением врачей", - написал Федоров.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 13 марта россияне нанесли удар по Днепропетровской области, в результате чего погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

"89-летнего мужчину убили россияне в Межевской общине, что в Синельниковском районе. Еще четверо человек пострадали", - сообщил Александр Ганжа, глава Днепропетровской ОВА.

Еще двое людей получили ранения в результате удара беспилотника по Марганецкой общине Никопольского района.

Уже 14 марта Россия массированно атаковала Киевскую область. Число погибших возросло до 4 человек, 15 жителей области пострадали от вражеского обстрела.

"Под ударом врага - обычные населенные пункты области: жилые дома, учебные заведения, предприятия и объекты критической инфраструктуры. Наибольшие повреждения в Обуховском и Броварском районах. На данный момент у нас уже есть информация о около 30 поврежденных объектах", - рассказал глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

