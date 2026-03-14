Пять знаков Зодиака сорвут джекпот до конца следующей недели

Пришло время открыть новую главу в жизни.

Составлен гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2026 года. Эта неделя обещает быть особенно благоприятной для пяти знаков Зодиака. Мы встречаем весеннее равноденствие и вступаем в период действий, когда важно сосредоточиться на достижении своих целей, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Новолуние в Рыбах 18 марта побуждает задуматься о том, чему мы научились во время ретроградного движения Сатурна и Меркурия в Рыбах, которое завершится 20 марта. Прямое движение Меркурия даёт уверенность в своих силах и мотивирует преодолевать преграды. Сезон Овна, начинающийся 20 марта, приносит оптимизм и открывает возможности для новых начинаний. Но важно приложить усилия – пришло время открыть новую главу в жизни, и эти знаки к этому готовы.

Овен

С приходом Солнца в ваш знак вы становитесь более целеустремлёнными. Новолуние в Рыбах поможет применить на практике уроки ретроградного Меркурия. Постарайтесь избегать импульсивности, прислушивайтесь к мнению других и будьте готовы признать свои ошибки. Это время взросления и ответственности за свои действия.

Вы начинаете лучше управлять своими эмоциями. Хотя могут возникать трудности с выражением мыслей, опыт, полученный сейчас, будет очень полезен. Терпение становится важным инструментом для движения вперёд.

Солнце и Луна открывают ваш социальный календарь – вы более оптимистичны, и это улучшает настроение. Луна в Тельце к концу недели напоминает о важности заботы о себе. Эта неделя – ваш личный ренессанс и шанс проявить себя, Овен.

Лев

Сезон Овна приносит энергию и импульс. Благодаря Солнцу и Луне в Овне и прямому Меркурию у вас появляется возможность начать важные дела и проявить свои лидерские качества.

Новолуние в Рыбах поднимает старые незавершённые вопросы. Меркурий и Марс в Рыбах дают инструменты для решения этих ситуаций. Работа с внутренним "я" помогает расчистить путь к новым возможностям и подготовиться к приходу Юпитера в ваш знак.

Энергия Овна создаёт хаос на личном уровне, но это также стимулирует новые идеи и развитие талантов. Луна в Тельце напоминает проявлять терпение и поддерживать гармонию в общественной жизни. Будьте примером для других и действуйте разумно.

Стрелец

На этой неделе множество планет в Овне усиливают вашу креативность и наполняют энергией сферу отношений. Если вы ищете новые знакомства, сезон Овна привнесёт людей, которые соответствуют вашим целям. Прямое движение Меркурия делает общение более лёгким и увлекательным.

Новолуние в Рыбах помогает развивать уверенность в самовыражении. Если вы занимаетесь творческими проектами, сейчас важно дисциплинированно подходить к работе. Луна в Тельце расширяет ваше видение и помогает укрепить уверенность в себе, что пригодится в ближайшее время.

Весы

Новолуние в Рыбах открывает новые возможности и подталкивает к активным действиям. В это время важно быть честными с собой и трезво оценивать, за что можно взяться. Прямой Меркурий упрощает реализацию планов и запуск новых проектов на следующие шесть месяцев.

Солнце в Овне освещает сферу партнёрских отношений. Встреча Солнца и Луны в одном знаке создаёт мощное время для начала новых дружеских и деловых связей. Сатурн помогает навести порядок и вернуть контроль над своей жизнью.

Близнецы

С переходом вашего управителя Меркурия в прямое движение начинаются позитивные перемены. Новолуние в Рыбах расширяет возможности в профессиональной и социальной сферах. Теперь вы можете планировать и приступать к действиям.

Хотя Луна в Рыбах приносит эмоциональную насыщенность, она также помогает исцелить прошлые препятствия. Солнце в Овне способствует самовыражению и знакомству с новыми людьми. В этот период важно сосредоточиться на дипломатии и сотрудничестве. Сезон Овна придаёт целеустремлённость и терпение для работы и продвижения. Поддержка, необходимая для успеха, уже здесь – остаётся лишь действовать.

