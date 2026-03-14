'Не был бы любимым сыном': Зеленский пошутил об отношениях с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что не может назвать президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа своим другом, хотя признает, что между ними существуют рабочие отношения. Об этом глава государства рассказал в интервью французскому радио France Inter.
По словам Зеленского, настоящим другом среди мировых лидеров он считает президента Франции Эммануэля Макрона. Украинский лидер пояснил, что их связывает многолетнее общение и совместная работа в сложные для Украины времена.
"Это мой друг, потому что мы проходим это время вместе. Мы решаем проблемы и помогаем друг другу в сложные моменты", – сказал Зеленский.
Президент также напомнил, что его первый зарубежный визит после избрания состоялся именно во Францию, а тесные личные контакты между лидерами способствовали сближению двух стран.
Говоря об отношениях с Трампом, Зеленский отметил, что они "немного сложнее".
"Может, потому что он старше. Может, потому что хочет относиться ко мне как к сыну и ждет от меня отношения как к отцу. Но у него уже есть дети, а у меня есть родители", – пошутил президент Украины.
Он добавил, что, вероятно, был бы "не самым любимым сыном" Трампа. Несмотря на это, Зеленский подчеркнул, что американскому лидеру нравится общение с ним, хотя отдельные его шаги могут не вызывать одобрения.
"Но я – президент, я защищаю интересы своей страны", – подчеркнул глава государства.
Трамп и Зеленский – главное об отношениях двух президентов
Как сообщал УНИАН, отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом с самого начала были сложными и неравными. Первый громкий эпизод произошел в 2019 году, когда телефонный разговор двух лидеров вызвал политический скандал в Вашингтоне и стал основанием для процедуры импичмента против Трампа.
После начала полномасштабной войны России против Украины контакты между ними вновь активизировались, однако между Киевом и Трампом периодически возникали разногласия относительно объемов помощи Украине и подходов к урегулированию войны. Несмотря на это, стороны поддерживают рабочий диалог, а Зеленский неоднократно подчеркивал, что готов сотрудничать с любой американской администрацией, которая поддерживает Украину.