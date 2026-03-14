'Не был бы любимым сыном': Зеленский пошутил об отношениях с Трампом

Президент Украины заявил, что между ним и Трампом сложились рабочие, но непростые отношения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не может назвать президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа своим другом, хотя признает, что между ними существуют рабочие отношения. Об этом глава государства рассказал в интервью французскому радио France Inter.

По словам Зеленского, настоящим другом среди мировых лидеров он считает президента Франции Эммануэля Макрона. Украинский лидер пояснил, что их связывает многолетнее общение и совместная работа в сложные для Украины времена.

"Это мой друг, потому что мы проходим это время вместе. Мы решаем проблемы и помогаем друг другу в сложные моменты", – сказал Зеленский.

Президент также напомнил, что его первый зарубежный визит после избрания состоялся именно во Францию, а тесные личные контакты между лидерами способствовали сближению двух стран.

Говоря об отношениях с Трампом, Зеленский отметил, что они "немного сложнее".

"Может, потому что он старше. Может, потому что хочет относиться ко мне как к сыну и ждет от меня отношения как к отцу. Но у него уже есть дети, а у меня есть родители", – пошутил президент Украины.

Он добавил, что, вероятно, был бы "не самым любимым сыном" Трампа. Несмотря на это, Зеленский подчеркнул, что американскому лидеру нравится общение с ним, хотя отдельные его шаги могут не вызывать одобрения.

"Но я – президент, я защищаю интересы своей страны", – подчеркнул глава государства.

Трамп и Зеленский – главное об отношениях двух президентов

Как сообщал УНИАН, отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом с самого начала были сложными и неравными. Первый громкий эпизод произошел в 2019 году, когда телефонный разговор двух лидеров вызвал политический скандал в Вашингтоне и стал основанием для процедуры импичмента против Трампа.

После начала полномасштабной войны России против Украины контакты между ними вновь активизировались, однако между Киевом и Трампом периодически возникали разногласия относительно объемов помощи Украине и подходов к урегулированию войны. Несмотря на это, стороны поддерживают рабочий диалог, а Зеленский неоднократно подчеркивал, что готов сотрудничать с любой американской администрацией, которая поддерживает Украину.

