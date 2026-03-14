Война на Ближнем Востоке показала, что роль ракет 'Томагавк' была переоценена, - эксперт

По словам Тимочка, несмотря на заявления Трампа о мощности ракет, США все равно подверглись ударам.

Война на Ближнем Востоке показала, что ракеты Tomahawk не могут быть монопольными, поэтому их роль была несколько переоценена. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Тимочко в эфире "Киев24".

"Даже на сегодняшний день, несмотря на все заявления Трампа, что США все "Томагавками" сожгли, разрушили, а с помощью авиации все разбили, американский танкер был подбит, а также были нанесены ракетные удары Ираном", - отметил он.

Журналисты напомнили, что в октябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что одной из ключевых тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом стали вопросы усиления противовоздушной обороны Украины и получения дальнобойных ракет Tomahawk. Тогда украинский лидер уверял, что Россия боится этого оружия.

В США заканчивается оружие

Ранее издание Financial Times писало, что за неделю войны с Ираном США израсходовали годовой запас боеприпасов. Источники журналистов рассказали, что интенсивность боевых действий оказалась значительно выше первоначальных ожиданий, что привело к резкому увеличению расхода ракет и систем противовоздушной обороны.

Известно, что американские военные активно применяют крылатые ракеты Tomahawk, а также различные перехватчики для систем ПВО и ПРО, которые тоже заканчиваются. Поэтому ситуация вызывает беспокойство в Пентагоне, где уже обсуждают необходимость срочного пополнения запасов.

В то же время Politico сообщало, что союзники США могут остаться без заказанного оружия из-за войны с Ираном. Поэтому в Европейском Союзе уже продвигают правила, которые отдают предпочтение европейским производителям оружия.

