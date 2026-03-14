Война на Ближнем Востоке показала, что роль ракет 'Томагавк' была переоценена, - эксперт

Война на Ближнем Востоке показала, что ракеты Tomahawk не могут быть монопольными, поэтому их роль была несколько переоценена. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Тимочко в эфире "Киев24".
"Даже на сегодняшний день, несмотря на все заявления Трампа, что США все "Томагавками" сожгли, разрушили, а с помощью авиации все разбили, американский танкер был подбит, а также были нанесены ракетные удары Ираном", - отметил он.
Журналисты напомнили, что в октябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что одной из ключевых тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом стали вопросы усиления противовоздушной обороны Украины и получения дальнобойных ракет Tomahawk. Тогда украинский лидер уверял, что Россия боится этого оружия.
В США заканчивается оружие
Ранее издание Financial Times писало, что за неделю войны с Ираном США израсходовали годовой запас боеприпасов. Источники журналистов рассказали, что интенсивность боевых действий оказалась значительно выше первоначальных ожиданий, что привело к резкому увеличению расхода ракет и систем противовоздушной обороны.
Известно, что американские военные активно применяют крылатые ракеты Tomahawk, а также различные перехватчики для систем ПВО и ПРО, которые тоже заканчиваются. Поэтому ситуация вызывает беспокойство в Пентагоне, где уже обсуждают необходимость срочного пополнения запасов.
В то же время Politico сообщало, что союзники США могут остаться без заказанного оружия из-за войны с Ираном. Поэтому в Европейском Союзе уже продвигают правила, которые отдают предпочтение европейским производителям оружия.