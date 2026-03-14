В Черном море атаковали греческий нефтяной танкер, следовавший в Россию

Греция поднимет этот вопрос на заседании Европейского совета.

Греческий нефтяной танкер был поврежден в результате обстрела или атаки беспилотника в Черном море, когда он направлялся в Россию. Об этом сообщило министерство судоходства Греции, передает Bloomberg.

Судно подверглось атаке примерно в 26 км от российского черноморского порта Новороссийск. В министерстве подчеркнули, что корабль в настоящее время движется своим ходом, а утечки нефти обнаружено не было. Экипаж из 24 человек находится в безопасности, о раненых также не сообщается.

Как отметили в компании по управлению рисками и реагированию на кризисные ситуации MTI Network, снаряд попал в судно под греческим флагом "Maran Homer", нанеся ему ущерб на неизвестную сумму. По словам гендиректора MTI Пата Адамсона, корабль подвергся атаке в международных водах и покинул место происшествия для прохождения осмотра.

В то же время в Bloomberg добавили, что танкеры в Черном море стали мишенями украинских атак в последние месяцы, ведь Киев расширяет масштабы своих ударов по российской нефтяной инфраструктуре, стремясь уменьшить доходы Кремля от экспорта нефти, которые финансируют войну в Украине. Однако журналисты уточнили, что никто не взял на себя ответственность за атаку на судно Maran Homer.

"Украина также наносит удары по российским погрузочным терминалам, трубопроводным сетям и нефтеперерабатывающим заводам, стремясь сократить поставки топлива на передовую. Россия непрерывно атакует гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, оставляя миллионы людей без электроэнергии и отопления, поскольку война между соседями вступила в пятый год", - подчеркнули в материале.

В свою очередь министр судоходства Греции Василис Кикилиас заявил, что нападение на греческий танкер может быть связано с "давлением, которое оказывают страны региона".

По его словам, Греция будет защищать интересы своего флота и поднимет этот вопрос на заседании Европейского совета.

