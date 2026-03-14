Война Трампа в Иране помогает России осуществить давнюю мечту, - WP

Российские чиновники уже давно мечтали о хаосе, который могло бы вызвать перекрытие Ормузского пролива.

Война в Иране играет на руку Кремлю, позволяя накапливать деньги для продолжения военных действий в Украине. Как пишет The Washington Post, решение администрации Трампа отменить санкции США в отношении российской нефти в море рискует подорвать четырехлетние санкции, направленные на сдерживание военных действий Москвы. Кроме того, закрытие Ираном Ормузского пролива воплощает давнюю мечту радикальных российских чиновников о хаосе в мировой энергетической сфере.

"Наконец-то казалось, что Запад нашел ключ к реальному снижению российского экспорта нефти, и теперь все это перевернулось с ног на голову", – сказал Янис Клюге, экономист из Института международных отношений и безопасности Германии.

"У России были проблемы в январе и особенно в феврале. Теперь у России будет достаточно денег, чтобы сбалансировать свой бюджет и даже начать накапливать средства в своем национальном фонде благосостояния", - говорит Борис Додонов, руководитель Центра энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики

Насколько Россия выиграет, неясно. Однако наибольшую обеспокоенность вызывают высокие цены и тот факт, что США могут отменить другие санкции против российского теневого флота или российских нефтедобывающих компаний, считают эксперты.

Сбывшаяся мечта

Российские чиновники, придерживающиеся жесткой линии, давно мечтали о хаосе, который мог бы вызвать их союзник Иран, закрыв Ормузский пролив, через который Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и Катар поставляют энергоносители по всему миру.

Так, в первый год войны в Украине Сергей Глазьев, глава Союза с Беларусью, писал о предложении "вступить в коалицию с Ираном и закрыть Ормузский пролив".

"Это привело бы к десятикратному росту мировых цен на нефть, банкротству европейских энергетических, металлургических и химических корпораций и неизбежному краху американо-европейской финансовой системы", – писал Глазьев в копии внутреннего отчета Кремля, с которой ознакомилась газета The Washington Post.

Путин балансирует на грани

В то же время Путин, надеясь заключить мирное соглашение по Украине, выгодное для России, старается избегать ухудшения отношений с президентом Дональдом Трампом.

По словам российского ученого, тесно связанного с высокопоставленными российскими дипломатами, Москва в прошлом рассматривала возможность использования своего влияния на повстанцев-хуситов и "Хезболлу" для противостояния Западу на Ближнем Востоке, но теперь действует осторожно.

"Российская сторона стремится к очень хрупкому балансу, который позволил бы ей не потерять лицо перед Ираном, но в то же время не угрожать сохранению диалога с Белым домом. Трудно сказать, возможно это или нет", - говорит он.

По словам учёного, для Москвы наилучшим исходом было бы участие в посредничестве в конфликте. Но это кажется маловероятным.

"Возможно, Россия сможет помочь восстановить некоторые контакты. Но настоящее посредничество вряд ли возможно", считает собеседник издания.

США ослабляют санкции

Администрация Трампа начала ослаблять некоторые ограничения на экспорт российской нефти. Так, министр финансов Скотт Бессент недавно выдал 30-дневное разрешение для Индии на покупку российской нефти, которая уже находится в море, без соответствующих мер со стороны Вашингтона.

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал это решение.

Также министр энергетики Великобритании Майкл Шенкс заявил, что Британия не будет следовать примеру США и ослаблять санкции

"Мы абсолютно не можем допустить, чтобы Путин сидел в Кремле и рассматривал это как возможность инвестировать в военную машину", – отметил он.

