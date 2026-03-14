Супербуря, вспыхнувшая на Солнце, испортила атмосферу Марса, – NASA

Космические аппараты зафиксировали увеличение количества электронов в двух различных слоях атмосферы.

Космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) запечатлел вспышку солнечного излучения с увеличением в 5,8 раз, пик которой пришелся на 21:23 по восточному времени 10 мая 2024 года. В ходе миссий на Марс было зафиксировано увеличение уровня радиации на 7500% во время солнечной супербури 2024 года, сообщает журнал Nature Communications.

Солнце в ультрафиолетовом диапазоне очень активно, включая солнечные вспышки, которые чрезвычайно ярко светят на его поверхности. "Это была самая масштабная реакция на солнечную бурю, которую мы когда-либо наблюдали на Марсе", – заявили исследователи.

Космические аппараты ESA Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) зафиксировали увеличение количества электронов в двух различных слоях атмосферы. На высоте 110 километров (68 миль) количество электронов увеличилось на 45 процентов. На высоте 130 километров (81 миля) увеличение составило 278 процентов. Это самое большое количество электронов, когда-либо наблюдавшееся в этом регионе марсианской атмосферы.

"Воздействие было поразительным: верхние слои атмосферы Марса были переполнены электронами", – заявил в своем заявлении научный сотрудник ЕКА Джейкоб Парротт, ведущий автор исследования. "Это была самая мощная реакция на солнечную бурю, которую мы когда-либо наблюдали на Марсе".

"Нам следует быть очень благодарными за магнитное поле нашей планеты каждый день, но особенно во время мощных солнечных бурь. Влияние на нашу планету уже огромно: появляются полярные сияния, нарушается работа спутников и энергетической инфраструктуры. Но на Марсе ситуация для наших роботизированных исследователей становится гораздо более пугающей", – заявляют ученые.

Суперсолнечная буря мая 2024 года была невероятной для Земли. Ученые утверждают, это была самая сильная геомагнитная буря за последние десятилетия, с полярными сияниями, видимыми на очень низких широтах. Буря не остановилась на Земле, а достигла и Марса. Две миссии Европейского космического агентства оказались в нужном месте в нужное время, чтобы измерить значительные изменения в марсианской атмосфере.

Наблюдения стали возможны только благодаря критически важному выравниванию двух космических аппаратов в момент начала шторма и использованию относительно новой для Марса методики, применяемой лишь последние пять лет. Mars Express направляет радиоволны на TGO, когда тот вот-вот скроется за горизонтом. Радиоволны преломляются марсианской атмосферой и достигают TGO, даже находясь вне поля зрения.

"Шторм также вызвал компьютерные ошибки на обоих орбитальных аппаратах – типичная опасность космической погоды, поскольку участвующие в нем частицы очень энергичны и их трудно предсказать", – добавил Парротт. "К счастью, космические аппараты были спроектированы с учетом этого и построены с использованием радиационно-стойких компонентов и специальных систем для обнаружения и устранения этих ошибок. Они быстро восстановились".

