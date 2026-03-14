Известная украинская певица откровенно рассказала, сколько тратит на жизнь

Молодая украинская певица SOWA, настоящее имя которой Диана Горбяк, рассказала о своих финансовых привычках, расходах на жизнь и трудностях, с которыми сегодня сталкиваются артисты в Украине. Исполнительница призналась, что не считает себя материально зависимым человеком, а большую часть своих средств вкладывает в творчество, развитие и образование.

В комментарии УНИАН исполнительница отметила, что шопинг никогда не был для нее самоцелью, хотя профессия иногда заставляет обновлять гардероб чаще.

"Я не считаю себя материально зависимой. Иногда у меня даже бывает так, что я просто забываю о функции шопинга, чтобы обновить гардероб. Я всегда удивлялась, когда слышу от людей, что новую одежду они покупают раз в месяц, ведь у меня это происходит значительно реже", – заявила SOWA.

Впрочем, по словам певицы, ее работа связана с постоянной публичностью, поэтому иногда приходится больше думать об образах и внешнем виде.

"Именно профессия подталкивает меня к более частым обновлениям, хотя если бы не она, думаю, мотив к покупкам появлялся бы значительно реже", – пояснила исполнительница.

Певица также рассказала, что ее базовые расходы на жизнь сегодня довольно умеренные.

"Большая часть расходов у меня уходит на творческое развитие и базовые жизненные нужды. Могу сказать, что примерно 800–1000 долларов в месяц мне достаточно, чтобы покрыть эти нужды", – призналась артистка.

После начала полномасштабного вторжения финансовая ситуация в семье певицы существенно изменилась. SOWA рассказала, что ее семья потеряла бизнес, над которым работала более двух десятилетий.

"Полномасштабное вторжение внесло свои коррективы во все сферы жизни, включая финансовые возможности. Моя семья потеряла бизнес, над которым трудилась более 20 лет. Это стало нелегким испытанием, ведь моя семья была не только эмоциональной поддержкой, но и частично финансовой. Поэтому инвестиции в творчество стали более осознанными и точечными", – поделилась певица.

В то же время ее отношение к деньгам не изменилось. Исполнительница убеждена, что инвестировать стоит прежде всего в собственное развитие.

Напомним, ранее УНИАН писал, что SOWA заявляла о желании принять участие в национальном отборе на "Евровидение-2026".

