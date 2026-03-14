Иран повредил 5 самолетов-заправщиков США на базе в Саудовской Аравии, – WSJ

Повреждённые самолёты обеспечивали дозаправку авиации США и Израиля во время операций на Ближнем Востоке.

Иранский ракетный удар по военной авиабазе в Саудовской Аравии повредил пять самолетов-заправщиков Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, самолеты получили повреждения, однако не были уничтожены и в настоящее время находятся на ремонте. Среди военнослужащих погибших нет.

Атака произошла на авиабазе Prince Sultan, где наряду с подразделениями США размещены части Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии. В частности, там базируются 4-е, 6-е и 14-е авиационные крылья, которые используют самолеты поддержки – заправщики, разведывательные самолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

Заправщики играют важную роль в совместной воздушной операции США и Израиля. Они обеспечивают дозаправку самолетов в воздухе во время полетов в Иран и на обратном пути.

Основу американского парка таких самолетов составляют Boeing KC-135 Stratotanker. Всего у США более 380 подобных машин.

OSINT-исследователь Стеффан Уоткинс отметил, что в последние недели в воздухе одновременно находилось до 75% парка этих самолетов, что свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности их использования.

Потери американской авиации

Напомним, что во время операции "Эпическая ярость" произошла и авиакатастрофа. В ночь на 13 марта на западе Ирака разбился один из самолетов KC-135.

В Центральном командовании США подтвердили гибель четырех из шести членов экипажа. По их данным, в происшествии участвовали два самолета: один упал, а другой смог благополучно приземлиться в аэропорту Ben Gurion Airport.

Вас также могут заинтересовать новости: