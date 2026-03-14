США используют опыт Украины для борьбы с иранскими дронами, – NYT

В США не воспринимали украинский опыт всерьез, пока иранские беспилотники не начали убивать американских солдат.

Соединенные Штаты спешат поставить на Ближний Восток тысячи перехватчиков Merops для защиты войск от иранских ударных беспилотников. Об этом сообщили The New York Times три американских военных чиновника, говорившие на условиях анонимности.

Merops – система противодействия беспилотникам, ставшая критически важной для обороны Украины, была разработана при участии украинских бойцов и бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта. В ней используются небольшие и дешевые перехватчики для уничтожения тысяч российских ударных беспилотников большой дальности. Благодаря этому были сохранены десятки жизней бойцов ВСУ и мирного населения.

Высокая стоимость противодействия дронам

По словам официальных лиц, решивших остаться анонимными, это решение подчеркивает ограниченность существующих американских систем ПВО. Они предназначены главным образом для защиты от быстро движущихся баллистических ракет и часто позволяют медленным дронам прорываться сквозь оборону, что приводит к гибели и ранениям. Да и стоимость противодействия – вопрос экономики.

Один из американских чиновников заявил, что Украина "четыре года усваивала эти уроки, проливая кровь", но в США не воспринимали украинский опыт всерьез, пока иранские беспилотники не начали убивать американских солдат.

Для Украины этот интерес к знаниям, приобретенным кровью, является своего рода подтверждением правоты президента Владимира Зеленского, который предложил использовать опыт ВСУ в современных реалиях ведения войны. Представители администрации Трампа считают, что Украина – это крупнейшая в мире лаборатория технологий, которые определят будущее войны. Теперь, с началом эскалации в Иране, мир начинает понимать их точку зрения.

Польза украинских разработок на поле боя

Помимо использования американцами системы Merops, Украина, по словам Зеленского, направила собственные беспилотники-перехватчики и группу специалистов для защиты американской военной базы в Иордании.

"Они понимают, что Украина может быть полезна, что наш опыт ценен, и что мы действительно можем помочь защитить людей", – заявил Зеленский в недавнем интервью газете The New York Times.

"К сожалению, у нас есть определенный опыт, – сказал Георгий Цхакая, советник министра обороны Украины. – Мы не стремились быть лучшими в тех областях, где мы лучшие, но поскольку мы лучшие и обладаем наибольшим опытом, мы очень хотим помогать и поддерживать наших партнеров по всему цивилизованному миру".

По словам одного из американских чиновников, с начала войны с Ираном две недели назад Соединенные Штаты уже выпустили около 800 ракет Patriot, что больше, чем Украина выпустила за все время войны.

Стоимость одного беспилотника-перехватчика, запускаемого пневматическим способом и управляемого дистанционно пилотом с земли, составляет менее 20 тысяч долларов. Его эффективность доказана в Украине, заявили американские и украинские официальные лица. По их словам, эта система стала первой в своем роде, примененной на поле боя, и именно она уничтожила около 90% "Шахедов" до того, как были введены в эксплуатацию другие аналогичные системы.

По словам одного из представителей министерства обороны, одной из причин, по которой Пентагон решил отправить систему Merops на Ближний Восток, является то, что компания Perennial Autonomy, основанная Шмидтом для производства этой системы, "обладает большими возможностями для масштабирования". Это снизит нагрузку на системы Patriot и другие системы обороны, которых сейчас не хватает.

Использование опыта ВСУ

По словам чиновника, в ближайшие несколько недель на Ближний Восток должны быть поставлены тысячи перехватчиков.

"Я провел много времени в Украине, пытаясь понять будущее войны, и думаю, что понимаю, что произойдет", – заявил Шмидт на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. По его словам, корабли, бронетехника и самолеты станут все более автономными и будут работать на основе искусственного интеллекта, способные как защищаться, так и атаковать противника.

Еще до войны с Ираном украинские эксперты начали обучать войска США и других союзников использованию системы Merops и аналогичных систем, сообщили американские официальные лица. После того, как в сентябре 2025 года около двух десятков российских беспилотников пересекли границу Польши, система Merops была развернута там и в Румынии, где российские дроны также иногда нарушают границу. В январе американские войска начали тренировки по использованию этой системы на полигоне Графенвёр в восточной Баварии, сообщил один из чиновников.

Для Украины это поворотный момент, поскольку она долгое время полагалась на военную помощь Запада в своей борьбе с Россией.

Предложения Украины в борьбе с иранскими беспилотниками

Специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов считает, что чем скорее украинские дроны-перехватчики смогут эффективно работать на Ближнем Востоке, тем быстрее падение цен на нефть приведет к исчерпанию денежных средств в России.

Во время полномасштабной войны с РФ Украина получала военную помощь от США и европейских союзников. Однако сейчас, когда на Ближнем Востоке продолжается конфликт, правительство Украины предлагает ключевую технологию для перехвата БпЛА, которые угрожают нефтяным объектам и судоходству в регионе.

Украинские системы борьбы с дронами привлекают внимание стран Персидского залива и других государств благодаря эффективности, низкой стоимости и опыту операторов.

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью Fox News заявил, что американские военные обладают достаточным опытом в сфере беспилотников и не нуждаются в помощи Украины, несмотря на её значительный боевой опыт борьбы с дронами.

