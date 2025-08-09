Путин через Виткоффа передал Украине условие о полном прекращении огня.

Президент России Владимир Путин представил администрации Трампа предложение по прекращению огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Киева, пишет The Wall Street Journal ссылаясь на европейских и украинских чиновников.

Издание указывает, что европейские чиновники выразили серьезные опасения относительно этого предложения, поскольку Россия требует от Украины передать восточную часть страны, известную как Донбасс без каких-либо обязательств с ее стороны. Отмечается, что страна-агрессор лишь якобы обещает прекращение боевых действий в таком случае.

Указывается, что это предложение Путин передал специальному посланнику США Стиву Уиткофу в Москве, и оно вызвало дипломатическую суету с целью получения дополнительных разъяснений относительно деталей предложения.

В материале говорится, что европейские и украинские чиновники, которые были проинформированы президентом Трампом и Уиткоффом во время ряда телефонных разговоров на этой неделе о предложении кремлевского диктатора, заявили, что имеют опасения, что Путин просто использует это предложение как тактический ход во избежание новых санкций и пошлин со стороны США.

Президент США в среду, 6 августа заявил, что это предложение является достаточно привлекательным, чтобы уже на следующей неделе начать организацию встречи с президентом России.

Издание указывает, что предложение Путина может свидетельствовать о том, что Россия отказывается от предыдущих требований относительно полного контроля над регионами вдоль всей линии фронта, которая сейчас простирается за пределы Донбасса.

Если Украина согласится вывести войска со всей восточной части Донецкой области, как предложил Путин, тогда Россия будет контролировать Донецк, Луганск, а также Крымский полуостров, который она захватила в 2014 году и хочет признать суверенной территорией России.

Указывается, что сейчас под российской оккупацией находится большая часть Донецка и Луганска, но украинские войска все еще контролируют значительные территории, в том числе, и ключевые города, которые сейчас являются оплотами ее обороны.

По данным издания, во время телефонных разговоров на этой неделе европейские чиновники пытались получить разъяснения, что будет с южными регионами Запорожья и Херсона, где российские войска также контролируют часть территории.

Они получили противоречивую информацию о том, собирается ли Путин заморозить текущие линии фронта и в конце концов вывести оттуда свои войска.

Указывается, что в пятницу, 8 августа спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил европейским чиновникам, что российское предложение включает два этапа.

Сначала Украина выведет свои войска из Донецка, а линии фронта будут заморожены. В рамках второго этапа Путин и Трамп договорятся об окончательном мирном плане, который впоследствии будет обсужден с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский чиновник, участвовавший в этом разговоре заявил, что Киев в принципе не против никаких предложений, но отметил, что перемирие будет необходимым условием для любых дальнейших шагов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила, что Трамп и его команда по национальной безопасности обсуждают "возможные пути к миру" с украинскими и европейскими партнерами после встречи Уиткоффа с Путиным.

"Из уважения к нашим деликатным дипломатическим переговорам с Россией, Украиной и нашими европейскими союзниками, Белый дом не будет комментировать детали, о которых сообщают СМИ", - добавила она.

В материале указывается, что Конституция Украины запрещает президенту Украины Владимиру Зеленскому единолично утверждать территориальные изменения.

Также издание упоминает слова Зеленского, который ранее заявлял, что территориальные вопросы будут обсуждаться только после того, как Россия согласится на полное и безоговорочное прекращение огня.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что США предлагают и уступки территории Киевом, и возвращение части районов Украины Россией. Он признал, что это не так просто, но он надеется, что произойдет обмен территориями на "обоюдное благо".

Также мы писали, что глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что Украина готова к формату любых встреч, лишь бы только в стране наступил мир. При этом, он заявил, что страну ждут сложные компромиссы и на быстрое возвращение к границам 1991 года не стоит надеяться. Гетманцев добавил, что признаки реальных требований от РФ уже есть в США.

