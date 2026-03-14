В Китае нашли окаменелости возрастом 436 миллионов лет: чем они поразили ученых

Это старейшие известные окаменелости костистых рыб.

В Южном Китае нашли уникальные окаменелости двух древних рыб возрастом 436 миллионов лет, которые переписали представления ученых об эволюции ранних позвоночных.

Как пишет discoverwildlife.com, группа из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук (IVPP) обнаружила старейшие известные окаменелости костистых рыб, которые показывают, как выглядели рыбы до того, как они разделились на две основные эволюционные группы: лучепёрых и лопастепёрых.

Происхождение костистых рыб долгое время было окутано тайной. Это во многом связано с тем, что большинство ранних ископаемых рыб представляют собой лучепёрые или лопастепёрые формы, которые жили в девоне (419–359 миллионов лет назад), после крупного эволюционного раскола..

Именно это делает недавно обнаруженные китайской исследовательской группой ископаемые столь важными; Эти находки, относящиеся к периоду до расхождения лучепёрых и лопастепёрых рыб, раскрывают анатомию последнего общего предка этих двух групп и проливают свет на этот загадочный период эволюционной истории.

В своей первой из двух статей, опубликованных в журнале Nature, китайская исследовательская группа объявила об открытии Eosteus chongqingensis – совершенно нового вида и самой древней из когда-либо найденных костистых рыб, возрастом 436 миллионов лет.

У этого вида были признаки, напоминающие ранних лучепёрых рыб. Однако у неё отсутствуют костные лучи плавников, типичные для более поздних костистых рыб, и имеется шип анального плавника, который ранее встречался только у хрящевых рыб, таких как акулы и плакодермы.

Тот факт, что такое разнообразие признаков присутствовало у рыбы раннего силура, предполагает, что основные характеристики костистых рыб развились гораздо раньше, чем считалось ранее.

Используя компьютерную томографию высокого разрешения (КТВР), исследователи смогли реконструировать череп и зубы другой примитивной костной рыбы, Megamastax amblyodus. Эти результаты были представлены во второй статье, в которой показано, что эта рыба длиной 1 метр – самая крупная в своё время – имела два ряда зубов, состоящих из "зубных подушечек" на тупых основаниях. Эта странная морфология зубов представляет собой примитивное состояние для костных рыб.

