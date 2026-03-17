Противник продвинулся вблизи трёх населённых пунктов в Донецкой области, – DeepState

Вблизи Орехово-Васильевки, Миньковки и в Васюковке зафиксированы действия российских оккупантов, сообщают аналитики.

Российские оккупанты активизировались вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области. В частности, враг продвинулся вблизи Орехово-Васильевки, Миньковки и в Васюковке. Об этом сообщает украинский мониторинговый канал DeepState.

Как сообщал УНИАН, в конце января DeepState писал, что российские оккупанты продвинулись в Орехово-Васильевке в Донецкой области. Там отметили, что за последнее время было выявлено много фиксаций российской пехоты в населенном пункте и его окрестностях, "что дополнительно подтверждает информацию об оккупации села и в целом активизации противника в данном районе".

Аналитики также проверяли информацию о пребывании и оккупации соседнего населенного пункта Миньковка.

На прошлой неделе в DeepState заявили, что Силы обороны зачистили определенные территории на границе Днепропетровской и Запорожской областей. По оценкам соучредителя проекта Романа Погорилого, речь идет о примерно 80 квадратных километрах.

Он отметил, что враг постоянно проникает мимо позиций украинских защитников. Погорилый подчеркнул, что на этих участках сконцентрировано огромное количество пехоты противника.

По его словам, она сконцентрирована как в лесопосадках, так и в населенных пунктах, где они прячутся; на своих позициях, выстроенных в руинах, в домах, блиндажах, которые они построили. И, конечно, они пытаются там концентрироваться, укрепляться, посылать какую-то группу пехоты или даже одного-двух пехотинцев вглубь.

Какова ситуация на фронте сейчас

Российские войска усиливают наступательные действия на Константиновском направлении и демонстрируют повышенную активность вблизи Гуляйполя, по словам военного эксперта Андрея Крамарова. Он также подчеркнул, что враг стремится растянуть фронт для возможности выхода на границы Донецкой области с юга.

Кроме того, сообщалось об ударе беспилотника оккупантов по зданию районного управления полиции в городе Шостка Сумской области. В результате атаки здание было разрушено, более 20 человек получили ранения.

По данным с передовой, среди российских военнослужащих наблюдается значительная демотивация. Они массово теряют волю к сопротивлению и даже не предпринимают попыток защитить свою жизнь во время атак украинских беспилотников. Оккупанты при приближении украинских FPV-дронов не пытаются спрятаться или отразить атаку, а просто замирают на месте.

