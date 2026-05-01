'Укрзализныця' изменила правила возврата билетов: сколько будут терять пассажиры

"Укрзализныця" вводит новые правила возврата билетов. Как сообщила пресс-служба компании, билеты будут возвращаться по прогрессивной шкале уже с 2 мая. Это касается исключительно проездных документов на рейсы по Украине.

"Что это означает для пассажира: изменится процент стоимости билета, подлежащий возмещению в случае отказа от поездки. Чем ближе к дате отправления – тем большая доля стоимости будет удержана", – говорится в сообщении.

Исключение предусмотрено для военнослужащих, покупающих билеты через "Армия+" – для них никаких ограничений не запланировано и будет возмещаться 100% стоимости при возврате билета до отправления поезда. Возврат билетов, приобретенных в "Армия+", осуществляется онлайн в приложении.

Для всех остальных категорий пассажиров по новым правилам процент суммы возврата для рейсов с горизонтом продаж 20 дней будет следующим:

• 15–20 дней до рейса – возвращается 100% суммы;

• 10–14 дней – 95–90% суммы;

• 9–5 дней – 75%;

• 4–1 день – 50%;

• менее чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправления – только стоимость плацкарты (небольшая часть стоимости железнодорожного билета).

При этом новая модель возврата основана на фактическом периоде реализации проездных документов, в течение которого билет находился в открытой продаже. То есть если продажа открывается менее чем за 14 дней до отправления, как в случае с некоторыми рейсами в прифронтовые города, система работает по адаптированной логике.

Например, если продажа открыта с горизонтом на 10 дней, то возврат билета за 10 дней до отправления предусматривает возврат 95% стоимости; за 5–9 дней до отправления возвращается 75% стоимости; за 1–4 дня – 50% стоимости. За 24 часа, но не позднее чем через 1 час после отправления поезда возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не возвращается.

Основная цель такого подхода – стимулировать более оперативный возврат билетов сразу после изменения планов. Также новые правила возврата станут еще одним инструментом борьбы с перекупщиками, для которых сдача билетов в последний момент станет невыгодной практикой. Это также позволит повысить доходы железной дороги на фоне растущих расходов на восстановление подвижного состава и инфраструктуры в результате регулярных обстрелов.

