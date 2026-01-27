Россияне оккупировали Орехово-Василевку и накапливают там пехоту, - DeepState

В целом фиксируется активизация противника в данном районе.

Российские оккупанты продвинулись в Орехово-Васильевке в Донецкой области, в населенном пункте фиксируется много вражеской пехоты.

Об этом сообщает украинский мониторинговый канал DeepState. Отмечается, что за последнее время было выявлено много фиксаций российской пехоты в населенном пункте и его окрестностях, "что дополнительно подтверждает информацию об оккупации села и в целом активизации противника в данном районе".

"В настоящее время проверяем информацию о пребывании и оккупации соседнего населенного пункта Миньковка", - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Орехово-Василевки

Как сообщал ранее УНИАН, накануне, согласно карте DeepState, было видно, что РФ продвинулась в направлении Краматорска, а именно в районе Орехово-Васильевки, а также в самом населенном пункте, расположенном к северу от Часового Яра.

Впоследствии в группировке войск "Восток" опровергли информацию о том, что село Орехово-Васильевка находится под контролем россиян.

Там отметили, что "украинские войска продолжают находиться в районе населенного пункта, удерживая занятые позиции".

"Военнослужащие 30 ОМБр отражают атаки противника и уничтожают его живую силу, несмотря на значительное давление со стороны оккупационных войск. Обстановка остается сложной и динамичной, однако утверждения о полной оккупации населенного пункта являются преждевременными и некорректными", - отметили тогда в группировке.

