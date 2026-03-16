Атаки на Константиновском направлении значительно усилились.

Российские оккупанты усиливают атаки на Константиновском направлении и активизировались вблизи Гуляйполя, рассказал "Украинскому радио" военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

"Стратегическая цель для них не изменилась – это выход на рубежи, с которых они смогут наступать на Славянск и Краматорск. Если они захватят Константиновку, то смогут двигаться в сторону Славянска", – пояснил офицер.

Также он высказался об активизации боевых действий на Гуляйпольском направлении. По его словам, там враг планирует растянуть фронт, чтобы сделать возможным "выход на границы Донецкой области с юга". Он прогнозирует, что активизация боевых действий будет нарастать.

"Поэтому возникает вопрос о боеприпасах, НРК и FPV. С 2022 года у нас не было момента, когда нам всего хватало. Закупки вооружения для украинцев за деньги европейцев пока осуществляются в своих плановых пределах", – сказал он.

Он добавил, что Украина не может самостоятельно покрыть свои оборонные потребности, "учитывая темпы войны". А оружия Украине, кроме Европы, "негде искать".

"Однако мы неплохо подготовились с точки зрения обороны по ключевым направлениям. Противник начал активные штурмовые действия, которые продолжаются", – рассказал эксперт.

Он добавил, что перед российскими наступлениями Украина наносила удары беспилотниками на оперативно-тактическом уровне – это мидлстрайки на глубину 50-70 км от линии фронта".

Напомним, что Силам обороны удалось остановить продвижение российских войск и улучшить собственные позиции на Запорожском направлении. Он рассказал, что российские войска избегают массированных штурмов или атак с использованием большого количества техники. По его словам, противник пытается действовать небольшими группами, просачиваясь вдоль береговой линии территории бывшего Каховского водохранилища.

А аналитики из Института изучения войны сообщили, что Вооруженные Силы продвинулись в Донецкой области – в южной части Ямполя, который расположен к востоку от Славянска. А также, вероятно, продолжают удерживать Озерное, о захвате которого сообщали оккупанты.

