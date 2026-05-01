Гороскоп на май по картам Таро: Тельцам - разрывы, Девам - перестройка

Составлен гороскоп на май 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Общая карта - "Король Пентаклей". Этот аркан символизирует зрелость, устойчивость и контроль над материальной стороной жизни. Он указывает на важность финансовой стабильности, ответственности и практичного подхода. В мае стоит уделить внимание деньгам, работе и долгосрочной безопасности, но при этом не забывать о близких и не ставить материальное выше человеческих отношений.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта на май – "Паж Кубков" (перевёрнутая). В первой половине месяца вы будете больше сосредоточены на финансовых вопросах, а затем внимание постепенно сместится на дружбу и социальные связи. В начале мая возможна импульсивность, особенно в эмоциональных реакциях, поэтому важно не спешить с выводами и действиями. Перевёрнутый Паж Кубков подсказывает: прежде чем реагировать, разберитесь в своих настоящих чувствах. Сейчас важно не искать новые впечатления, а укрепить внутреннюю уверенность. Май подталкивает вас к честности с собой и к более глубокому пониманию своих желаний. сфере.

Телец

Ваша карта на май – "Девятка Кубков" (перевёрнутая). Этот месяц заставляет задуматься о том, что приносит вам истинное удовлетворение. Несмотря на внешнюю стабильность, может появиться ощущение внутренней пустоты или нехватки чего-то важного. Вы начинаете переосмысливать отношения и личные границы. Это может привести к разрывам, а также точно изменит ваше восприятие близости. Важно научиться защищать своё время и энергию, не позволяя суете вытеснять внутренний комфорт. Вторая половина месяца открывает новые возможности в сфере общения и чувств.

Близнецы

Ваша карта на май – "Семёрка Мечей". Май требует от вас осторожности и стратегического мышления. В начале месяца лучше не делиться своими планами – не все вокруг настроены искренне. Вы находитесь на этапе, когда важно действовать продуманно и наблюдать за происходящим. Некоторые ситуации помогут вам понять, кто действительно на вашей стороне. В середине месяца возможны моменты, когда вам покажется, что вас недооценивают, но это временно. К концу мая вы вновь окажетесь в центре внимания. Главное – действовать осознанно и не поддаваться на провокации. Умение держать дистанцию и анализировать происходящее станет вашим главным преимуществом.

Рак

Ваша карта на май – "Королева Мечей". Этот месяц связан с внутренней зрелостью и умением устанавливать границы. Вы всё чаще задумываетесь о том, что действительно важно, и учитесь защищать своё личное пространство. Май подталкивает вас к честности – прежде всего с самим собой. Вы начинаете понимать, что лучше иметь меньше людей рядом, но чувствовать себя спокойно, чем окружать себя лишними связями. Также это благоприятное время для новых увлечений, общения с интересными людьми и даже путешествий. Несмотря на эмоциональную глубину периода, он помогает вам стать увереннее и устойчивее внутри себя.

Лев

Ваша карта на май – "Рыцарь Пентаклей". Этот месяц требует терпения и последовательности. Результаты будут, но не сразу. Вам важно сосредоточиться на долгосрочных целях и не ожидать быстрых побед. Вы закладываете основу для будущего, и сейчас особенно важно не сдаваться. Даже если прогресс кажется медленным, он всё равно идёт. Дисциплина и упорство станут вашими главными союзниками. Иногда придётся проявить гибкость, но в целом стратегия "шаг за шагом" принесёт наилучший результат.

Дева

Ваша карта на май – "Башня" (перевёрнутая). Этот месяц не про резкие потрясения, а про постепенное осознание и мягкую перестройку. Вы начинаете замечать, что можно изменить заранее, не доводя ситуацию до кризиса. В первой половине месяца хорошо заниматься рабочими вопросами, планированием и даже поездками. Позже усилится тема общения, переговоров и построения будущих стратегий. В середине мая возможен важный внутренний прорыв: вы ясно увидите, что именно требует изменений. Главное – не игнорировать интуицию. Чем внимательнее вы будете к своим чувствам и сигналам окружающих, тем легче пройдёт этот период.

Весы

Ваша карта на май – "Император". Май требует от вас дисциплины и ответственности. Вам придётся взять ситуацию под контроль и чётко определить свои приоритеты, особенно в финансовых вопросах. Первая половина месяца может быть насыщенной событиями и поездками, из-за чего бытовые дела отойдут на второй план. Но уже после середины мая возрастёт потребность в стабильности и безопасности. Важно заранее установить финансовые рамки и придерживаться их. Также месяц подталкивает вас к развитию лидерских качеств. Вы начинаете лучше понимать, где нужно проявить твёрдость, а где – гибкость, чтобы двигаться вперёд.

Скорпион

Ваша карта на май – "Паж Пентаклей" (перевёрнутая). Май становится временем переоценки своих привычек и отношения ко времени. Вы можете заметить склонность откладывать важные дела, что мешает двигаться вперёд. Это хороший момент, чтобы пересмотреть свои цели и выстроить более чёткий план действий. У вас появляется энергия для саморазвития и преодоления трудностей. Особое внимание стоит уделить финансам: проанализируйте расходы, накопления и долгосрочные планы. Прислушивайтесь к советам окружающих, если они конструктивны. Это поможет вам выйти на новый уровень стабильности.

Стрелец

Ваша карта на май – "Император" (перевёрнутый). Месяц поднимает тему контроля и гибкости. Вы можете столкнуться с ситуациями, где прежние методы больше не работают. Важно понять, что не всё зависит от вас, и научиться делегировать. Также стоит обратить внимание на внутренние установки, которые могут ограничивать вас. Этот период помогает увидеть, что требует изменений. Постепенно вы научитесь действовать более гибко, что приведёт к лучшим результатам. Настоящая сила сейчас – в умении адаптироваться, а не в попытках всё контролировать.

Козерог

Ваша карта на май – "Рыцарь Мечей" (перевёрнутый). Май учит вас замедляться и внимательнее относиться к словам. Импульсивные высказывания могут повлиять на отношения, поэтому важно думать, прежде чем говорить. Также усиливается тема здоровья и образа жизни. Вы начинаете осознавать, как ваши привычки влияют на общее состояние. Во второй половине месяца активизируется сфера отношений. Появляется шанс укрепить связи, если вы будете проявлять больше такта и понимания. Спокойствие и продуманность станут вашими главными союзниками.

Водолей

Ваша карта на май – "Девятка Пентаклей" (перевёрнутая). Этот месяц поднимает вопросы самооценки и внутренней уверенности. Вы можете чувствовать зависимость от внешних обстоятельств или переживать из-за ощущения, что отстаёте. Однако май даёт шанс пересмотреть свои привычки и взгляды. Особенно после 21 числа вам захочется вернуть радость и лёгкость в жизнь. Лучший способ сделать это – через творчество, хобби и новые интересы. Постепенно вы найдёте баланс и научитесь опираться на себя, а не на внешние оценки.

Рыбы

Ваша карта на май – "Туз Жезлов". Май приносит вам прилив энергии и вдохновения. Вы чувствуете готовность начать что-то новое и действовать без долгих сомнений. Возможны неожиданные идеи или события, которые подтолкнут вас к активным шагам. Это может касаться как личной жизни, так и творческих проектов. Вы становитесь смелее и увереннее в своих желаниях. Важно не откладывать – действуйте, пока есть этот импульс. Этот месяц даёт вам шанс выйти на новый уровень, если вы последуете за своим вдохновением.