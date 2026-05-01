Почему Виткофф и Кушнер не едут в Киев: СМИ выяснили истинную причину

Разговоры о таком визите ведутся уже много недель, но планы всё время откладываются.

В апреле посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер якобы планировали посетить Киев впервые за все время, но визит до сих пор откладывается. Все из-за того, что в Вашингтоне не верят в возможность прогресса в мирных переговорах, пишет Kyiv Independent со ссылкой на осведомленные источники.

Издание отмечает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский публично выразил разочарование тем, что представители Трампа много раз бывали в Москве, но ни разу не приезжали в Киев.

По словам неназванного собеседника издания, визит в Киев должен был не просто продемонстрировать добрую волю, а стать толчком для возобновления диалога о мире, который фактически зашел в тупик на фоне войны в Ираке.

По словам двух источников, согласно первоначальному плану Виткофф и Кушнер должны были поехать в Киев, встретиться с Зеленским, а затем отправиться в Москву для переговоров с Путиным. Однако сейчас оба посланника настолько увязли в дипломатическом процессе с Ираном, что война в Украине просто выпала из их повестки дня.

Кроме того, как сообщают источники журналистов, Виткоффу "трудно" ездить на поезде, а возможности попасть в Киев на самолете сейчас нет.

Однако все это не главные проблемы. Основная причина отложения визита – риск того, что визит просто ярко высветит тупик, в который зашли переговоры.

"Россияне настаивают, что хотят получить весь Донбасс; наша позиция: давайте найдем достойное решение. Поэтому пока непонятно, почему (посланцы Трампа) должны ехать аж сюда, чтобы снова услышать то же самое", – сказал один украинский чиновник.

Неназванный американский чиновник сообщил Kyiv Independent, что визит якобы все еще обсуждается, но он до сих пор "не подтвержден".

Проблемы в отношениях Украины и США

Как писал УНИАН, западные обозреватели считают, что Украина фактически перестала рассчитывать на США как на ключевого союзника из-за политики администрации Дональда Трампа. Киев все больше опирается на собственные силы и сотрудничество с европейскими партнерами, поэтому, вероятно, больше не воспринимает потерю американской поддержки как неизбежный путь к поражению.

Ветеран армии США Дэвид Френч в статье для The New York Times, в частности, утверждает, что Украина постепенно берет на себя роль морального и стратегического центра защиты либеральной демократии, которую ранее играли США. По его мнению, политика Трампа подорвала доверие союзников к Америке, и центр борьбы за свободу и демократию теперь сместился в Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: