'Очень плохие новости': ветеран объяснил, в чем проблема с незаметным залетом 'Шахеда' в центр Киева

До объявления воздушной тревоги в центре Киева был замечен "Шахед".

В залете "Шахеда" в центр Киева проблема не в самом этом факте, а в том, что врагу было известно расположение наших экипажей противовоздушной обороны. Об этом в эфире "Новости.Live" сказал Николай Мельник, ветеран Вооруженных сил Украины, экс-командир механизированной роты M2 Bradley.

Отвечая на вопрос о том, что до объявления воздушной тревоги в центре Киева был замечен "Шахед", он отметил, что это могло произойти из-за того, что дрон "во время взлета и на всей своей дальнейшей дистанции не пересек отметку 100 метров от земли, тогда радар его не перехватил".

"Но если он так прошел и никто не доложил по всей дистанции, соответственно, россияне обладают информацией о наших постах ПВО, а также МВГ... И если до Киева дошел "Шахед", не знаю, какого он был типа, но если это произошло, то для нас это очень плохие новости", - сказал Мельник.

Он добавил, что плохо не то, что "Шахед" долетел, а то, что он знал расположение наших экипажей противовоздушной обороны.

Война в Украине - борьба с "Шахедами"

Как сообщалось, Роман Костенко, народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил, что антидроновый купол в Украине, который должен уничтожать российские воздушные средства поражения еще на подлете к объектам на территории нашей страны, наверное, не будет похож на израильский "Железный купол".

Депутат также отметил, что в Украине нет единого сплошного радиолокационного поля, которое бы работало в одной системе. В частности, есть много радаров, которые нужно связать в одно поле, чтобы они полностью выдавали всю информацию на единые системы автоматизированного управления, чтобы видеть в одном месте или нескольких стратегических местах, откуда и куда летят "Шахеды".

