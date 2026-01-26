Какая будет погода в Киеве до конца января: прогноз Укрогидрометцентра

31 января в столичном регионе станет морознее.

27-31 января в Киеве и области прогнозируется переменная, но в целом теплая для этого времени года погода. Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, ее будут формировать влажные воздушные массы с южных направлений и область пониженного давления.

"Такая ситуация обусловит облачное небо и смешанную фазу осадков (мокрый снег и дождь) от небольших до умеренных по интенсивности", - отметили синоптики.

В течение 27-29 января ожидается меньше мороза и больше оттепели, достаточно плавный ход температуры от ночи к дню.

"Из опасных явлений - местами туман, гололед, на дорогах гололедица. 30-31 января небольшой и умеренный снег", - говорится в сообщении.

Температура 30 января в течение суток по области 1-6 градусов, местами до 10 мороза, в столице - 3-5 градусов мороза.

В то же время 31 января станет морознее: по области ночью 7-12 градусов, днем - 5-10 мороза, а в Киеве ночью около 10 мороза, днем - 6-8 градусов мороза.

Погода в Киеве 27 января

Как сообщал УНИАН, 27 января сильных морозов в Киеве не ожидается. В течение суток столбики термометров в столице покажут 1-3 градуса мороза. В городе будет облачно, пройдет небольшой мокрый снег с дождем.

Атмосферное давление будет пониженным и продолжит снижаться, а ветер со скоростью 7-12 метров в секунду усилит ощущение прохлады.

