Пытаются прорваться в город: Жорин ответил, есть ли у россиян успехи на передовой

На Лиманском направлении, несмотря на постоянное давление, российские войска не добились успехов, но продолжают стягивать туда резервы и наносить удары.

Ситуация на Донбассе остается напряженной, однако российские оккупанты не имеют продвижений, в частности, на Лиманском направлении.

Об этом в эфире Новини.Live сказал заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Он уточнил, что украинские подразделения держат оборону на участке от Лимана до района Купянска, где россияне продолжают активные штурмы.

"Самая острая ситуация сложилась именно в Лимане. Враг пытается продвигаться непосредственно в город", – сказал Жорин.

Видео дня

Также военный назвал сложной ситуацию вокруг Краматорска, где уже фиксируются удары FPV-дронов и артиллерии по городу.

Но, как отметил Жорин, несмотря на постоянное давление, российские войска не добились успехов в зоне ответственности его корпуса. Хотя, по его словам, россияне продолжают подтягивать резервы и проводить волновые штурмы, используя благоприятные погодные условия.

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, появилось первое видео с применением украинскими военными "антидронового" зенитно-ракетного комплекса STASH. "Боевая работа зенитно-ракетного комплекса STASH – уничтожение ударного БПЛА типа Shahed в ходе отражения массированного вражеского удара дронами по западному региону страны", – рассказали военные.

А спикер 60 ОМБр Максим Белоусов рассказывал, что если год назад россияне подписывали контракт и через месяц оказывались на передовой в Украине, то сейчас ситуация изменилась. В настоящее время, по словам военного, промежуток от подписания контракта до передовой у оккупантов составляет "неделю, а иногда даже меньше".

