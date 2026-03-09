Москва ощетинилась 'Панцирями-С1': появилась карта ПВО вокруг столицы РФ

Кремль построил новые башни с радарами и системами ПВО, увеличив их количество на 43 единицы.

Российские оккупанты завершили масштабное расширение кольца противовоздушной обороны вокруг Москвы. Новые инженерные сооружения призваны закрыть критические пробелы в системе безопасности города от ударов украинских ракет и дронов, что свидетельствует об эффективности действий ВСУ, сообщает портал Милитарный.

Издание ссылается на карту, которую опубликовал OSINT-исследователь под ником jembob в соцсети X, опираясь на анализ спутниковых снимков и официальные мониторинговые отчеты. Если сравнивать две карты за последние пять месяцев, то становится понятным, что с 2025 года вокруг Москвы возвели 43 новые специализированные башни.

Инженеры используют высокие насыпи, бетонные плиты и металлические конструкции, чтобы поднять зенитные комплексы над землей. Теперь российские расчеты ПВО надеются раньше замечать украинские дроны и ракеты, летящие на сверхнизких высотах, пишет издание.

Однако за улучшение обзора приходится платить высокую цену: на этих сооружениях "Панцирь-С1" полностью теряют свою мобильность. Система, которая должна была бы быстро менять позицию после выстрела, превращается в стационарную мишень, отмечает Милитарный. Однако командованию оккупантов приходится идти на такой риск, чтобы хоть как-то остановить украинские дальнобойные удары, которые все чаще проникают глубоко в тыл врага.

Новые успешные дальнобойные удары ВСУ по РФ

Мы уже сообщали, что ВСУ поразили фрегат "Адмирал Эссен" из состава Черноморского флота России. Это важная цель, ведь противник использовал этот корабль для нанесения ракетных ударов по Украине. Сейчас фрегат из-за полученных повреждений некоторое время будет непригоден для применения по назначению.

А еще Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российским объектам во временно оккупированном Крыму. Поразили ПВО, десантный катер и базу БПЛА "Орион". ВСУ удалось поразить сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

Между тем Владимир Зеленский рассказал, чем Украина бьет на 1000 и более километров. Все дальнобойные возможности, которые имеют ВСУ, были созданы в Украине. Президент отметил, что Украина не получала от других стран оружия, имеющего дальность более 200 или 250 километров.

