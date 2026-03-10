Украина массированно 'выносит' российские средства ПВО на юге: эксперт объяснил причину

Речь идет о спланированной операции, считает эксперт.

С начала марта Украина ведет системную работу по нанесению ударов по российским средствам радиолокационного обнаружения и радиолокационного наблюдения. Об этом в эфире Radio NV рассказал глава украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Это именно те устройства, с помощью которых россияне осуществляют контроль над небом не только юга Украины и Крыма, но и всего Черноморского региона. Не секрет, что с начала года россияне пытались ответить и выстроить эшелонированную систему обороны против украинских ракет и дронов, чтобы на раннем этапе обнаруживать и поражать. На сегодняшний день мы видим очень спланированную операцию различных родов и сил. Это и силы специальных операций, и военно-морские силы, которые, кроме обнаружения, еще и поражают наиболее защищенные объекты", – сказал Кузан.

Он добавил, что качество этих ударов не позволяет РФ восстановить свои возможности, что открывает дополнительные возможности для Сил обороны.

"Это значит, что когда будет достаточно расчищена территория, то наши средства поражения смогут действовать значительно свободнее. К тому же, не только с суши, но и с моря. И эти дроны, которые используются как пусковые для ракет класса поверхность-поверхность, могут использоваться, в частности, дронами ГУР", – пояснил Кузан.

Удары по РФ: важные новости

Ранее БПЛА СБУ поразили ряд объектов на территории временно оккупированного Крыма. Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, предварительно были поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2", БПЛА "Мохаджер-6" на летном поле, а также зенитная установка ЗУ-23 на грузовом автомобиле.

Также позже об успешных поражениях в Крыму сообщили в ВМС. Они отметили, что в результате успешных ударов Сил обороны на территории полуострова были поражены "Панцири", десантный катер и база БПЛА "Орион".

