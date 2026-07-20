РФ впервые ударила авиабомбой по Павлограду: есть погибшие и раненые (фото)

В городе повреждены многоквартирные дома и автомобили.

В результате вражеского удара по Павлограду Днепропетровской области погибли два человека, есть много раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг нанес удар по Павлограду… Два человека погибли", – отметил он.

По информации чиновника, в результате атаки россиян известно о 15 раненых. Десять человек госпитализированы, среди них – 13-летняя девочка. Также проходит обследование годовалый ребенок.

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Ганжа добавил, что в городе повреждены многоквартирные дома и автомобили.

По данным ГСЧС, в результате атаки в Павлограде повреждена многоэтажка, в нескольких квартирах возникли пожары.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что Россия впервые нанесла удар по Павлограду управляемой авиабомбой.

"До сегодняшнего дня управляемые авиабомбы представляли угрозу для прифронтовых населенных пунктов Синельниковского района. Павлоград жил под ракетами и "Шахедами", но не знал, что такое авиабомбы. Теперь враг модернизирует эти бомбы и достает ими глубже. К сожалению, для Павлограда это новая реальность", – констатировал чиновник.

Вражеские удары по другим городам Днепропетровской области

12 июля россияне атаковали "Шахедами" город Кривой Рог Днепропетровской области. В результате удара погибли два человека. Были повреждены предприятие и инфраструктура.

29 июня враг нанес удар по частному предприятию в Днепре – погибли пять человек, почти 30 пострадали.

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