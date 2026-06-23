РФ атаковала Кривой Рог баллистикой: есть погибшие и раненые

В результате удара повреждена промышленная инфраструктура.

В результате ракетного удара по городу Кривой Рог в Днепропетровской области погибли три человека, более десяти получили ранения. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Попадание в объект гражданской инфраструктуры. К сожалению, трое погибших. Более десяти человек получили ранения. Есть тяжелые, все уже доставлены в больницы, находятся на операционном столе. Врачи делают все возможное и борются за их жизнь", – рассказал он.

Вилкул уточнил, что РФ атаковала город баллистическими ракетами.

Видео дня

Позже он добавил, что в результате атаки ранены 19 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В свою очередь начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу повреждена промышленная инфраструктура.

По его данным, произошло несколько пожаров, спасатели их потушили. Повреждены неэксплуатируемое здание, экскаватор и автомобиль.

Ганжа добавил, что двое раненых мужчин 30 и 39 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии, 62-летняя женщина – в крайне тяжелом.

Другие вражеские атаки на Днепропетровскую область

2 июня российская армия атаковала Днепр, в результате чего были разрушены многоквартирные дома. Наибольшие разрушения понес 4-этажный жилой дом, людей извлекали из-под завалов. Всего в результате этого вражеского удара погибли 16 человек, 42 получили ранения. Среди погибших – трое детей.

В конце мая РФ нанесла удар по двум многоэтажкам в Днепре, 11 человек получили ранения.

Также в результате удара российского дрона загорелось складское помещение терминала "Новой почты" и автомобили в Днепре. Сотрудники не пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: