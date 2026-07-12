Армия РФ ударила 'Шахедами' по Кривому Рогу: есть погибшие

Враг атаковал промышленное предприятие.

Россияне ранним утром 12 июля атаковали дронами "Шахед" город Кривой Рог Днепропетровской области. В результате удара есть погибшие. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram.

"В результате удара "Шахеда" по промышленному предприятию погибли два человека. Повреждены предприятие и инфраструктура", – отметил он.

Впоследствии Вилкул сообщил об ещё одной атаке с использованием дронов "Шахед" на промышленное предприятие города. Чиновник подчеркнул, что возник пожар, начата аварийно-спасательная операция.

Видео дня

Кроме того, как сообщил он, в Никопольском районе Днепропетровской области враг атаковал с помощью дронов Никополь и Марганецкую общину.

"Погиб 66-летний мужчина. Повреждены административное здание, частные дома, хозяйственная постройка и грузовик", – говорится в сообщении.

Российские удары по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Россия нанесла удары по Сумам. Три управляемые авиабомбы враг направил на гражданскую инфраструктуру Заречного района города, в результате чего погибли 5 человек. Число пострадавших составляет 30 человек. Повреждены 7 многоквартирных домов, 4 автомобиля, автозаправочная станция, автосалон, ресторан и гаражный кооператив.

Также в ночь на 11 июля армия РФ нанесла удар по Киеву, в результате чего пострадали 10 человек, среди которых 11-летний мальчик. По словам спасателей, в результате попадания в трехэтажное офисно-складское здание в Соломенском районе возник пожар. По другому адресу вследствие взрывной волны был поврежден железнодорожный локомотив. В Дарницком районе после попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой, регулирующей работу светофоров. Также в результате попадания произошел пожар в складском помещении Днепровского района.

Вас также могут заинтересовать новости: