РФ атаковала предприятие в Днепре и маршрутку в Запорожье: есть погибшие и раненые

В Днепре погибли пять человек, в Запорожье – двое.

Сегодня РФ атаковала частное предприятие в Днепре и маршрутное такси в Запорожье, есть погибшие и раненые. Об этом сообщают главы Днепропетровской и Запорожской ОВА Александр Ганжа и Иван Федоров.

"Утренняя атака россиян на Днепр унесла жизни четырех человек, десять получили ранения", – рассказал он.

Позже Ганжа заявил, что число раненых возросло до 21.

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"Пятеро человек находятся в тяжелом состоянии – это мужчины 22, 33, 54, 58 и 59 лет", – добавил чиновник.

Впоследствии он сообщил, что в больнице скончался тяжело раненный мужчина. Таким образом, число погибших возросло до пяти.

По его информации, в результате удара РФ повреждено частное предприятие. На месте попадания работают все экстренные службы.

Стоит отметить, что в 10:26 в Воздушных силах сообщали о движении скоростной цели в направлении Днепра.

Кроме того, сегодня, по данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, военные армии РФ атаковали беспилотником маршрутное такси в Запорожье. В результате атаки двое человек погибли, шестеро пострадали, среди них – ребенок.

Другие вражеские удары по Днепропетровской области

23 июня армия РФ атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами, в результате чего три человека погибли, еще более 20 пострадали. Ударом была повреждена промышленная инфраструктура.

2 июня российская армия атаковала Днепр. Наибольшие разрушения понесло 4-этажное здание, людей извлекали из-под завалов. Всего в результате этого вражеского удара погибли 16 человек, 42 получили ранения.

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