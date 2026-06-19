РФ потеряла инициативу на одном из ключевых направлений на 90%: военный раскрыл детали

Удары Сил обороны по российской логистике уже дают о себе знать на тактическом уровне, заявил Положухно.

Ситуация в зоне ответственности Третьего армейского корпуса на Лиманском направлении динамична, однако РФ там начинает терять инициативу на фоне ударов Сил обороны по логистике оккупантов. Об этом в эфире "Новости.Live" рассказал Даниил Положухно, начальник управления полка беспилотных систем "Кракен".

"Инициатива противника почти на 90 % полосы ответственности уже утрачена. Противник столкнулся с определенным тактическим дефицитом. Те удары, которые Украина наносит на оперативном уровне – по логистике, оперативным тылам. И те удары, которые наносятся на стратегическом уровне, напрямую влияют на тактический уровень. Все, что касается обеспечения противника на тактическом уровне, там наблюдается значительный дефицит – горючее, боекомплект, средства гигиены, продовольствие, со всем этим у противника огромный дефицит", – сказал Положухно.

Он добавил, что РФ продолжает получать пополнение личного состава на этом направлении. Впрочем, по словам бойца, это пополнение низкомотивированное.

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"У нас есть случай: на одной узкой полосе противник за последние 10 дней 40 с лишним раз пытался отправлять свои пехотные группы по одному и тому же маршруту, через поле. И все они либо подрывались, либо были уничтожены FPV. Любой разумный командир уже давно изменил бы этот маршрут", – рассказал Положухно.

Ситуация на фронте: важные новости

Напомним, ранее в Генштабе сообщали, что РФ пыталась продвинуться на Купянском направлении. Сообщалось, что целью врага были населенные пункты Радьковка и Колесниковка. Однако Силы обороны остановили оккупантов в этих районах.

Между тем аналитики DeepState сообщают о сложной ситуации для Сил обороны в районе Константиновки в Донецкой области. Отмечается, что РФ там усиливает давление сразу с нескольких направлений, чтобы затруднить логистику Сил обороны в город.

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