ВСУ остановили две попытки россиян продвинуться на Купянском направлении: в Генштабе раскрыли детали

На Купянском направлении наши защитники отразили две попытки российских оккупантов продвинуться вперед в сторону Радьковки и Колесниковки. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что с начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции Сил обороны на фронте. В частности, на Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районе Лимана и в сторону Избицкого, ещё один бой продолжается.
Довольно жарко было на Лиманском направлении, где украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Дробишево, Лимана, а также в районах населенных пунктов Новоселовка, Дерилово, Заречное, Ямполь. Четыре боевых столкновения продолжаются и сейчас.
На Славянском направлении россияне рвались в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного и Калеников. Было 5 попыток, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
По данным Генштаба, россияне продолжают наступление на Покровском направлении - с начала суток оккупанты 11 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Сергеевка; один бой еще продолжается.
На Константиновском направлении было девять вражеских атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Горкое, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска.
В сообщении говорится, что украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.
Война в Украине - ситуация на фронте
Как сообщал УНИАН, ситуация вокруг Константиновки в Донецкой области продолжает осложняться.
Украинские военные обозреватели Deep State отмечают, что российские подразделения оказывают давление на город сразу с нескольких направлений. В частности, сообщается о фиксации вражеской пехоты с восточного направления через Новодмитровку, а также об активности оккупантов вблизи Берестка и Ильиновки. Российские войска могут пытаться реализовать сценарий, схожий с тем, который ранее применялся во время боев за Покровск. Речь идет о постепенном продвижении, использовании небольших пехотных групп, организации засад и применении ударных дронов для установления огневого контроля над путями снабжения.
Ситуация вокруг Константиновки развивается по самому тяжелому сценарию.