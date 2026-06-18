ВСУ остановили две попытки россиян продвинуться на Купянском направлении: в Генштабе раскрыли детали

С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции Сил обороны на фронте.

На Купянском направлении наши защитники отразили две попытки российских оккупантов продвинуться вперед в сторону Радьковки и Колесниковки. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что с начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции Сил обороны на фронте. В частности, на Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районе Лимана и в сторону Избицкого, ещё один бой продолжается.

Довольно жарко было на Лиманском направлении, где украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Дробишево, Лимана, а также в районах населенных пунктов Новоселовка, Дерилово, Заречное, Ямполь. Четыре боевых столкновения продолжаются и сейчас.

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На Славянском направлении россияне рвались в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного и Калеников. Было 5 попыток, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

По данным Генштаба, россияне продолжают наступление на Покровском направлении - с начала суток оккупанты 11 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Сергеевка; один бой еще продолжается.

На Константиновском направлении было девять вражеских атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Горкое, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска.

В сообщении говорится, что украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ситуация вокруг Константиновки в Донецкой области продолжает осложняться.

Украинские военные обозреватели Deep State отмечают, что российские подразделения оказывают давление на город сразу с нескольких направлений. В частности, сообщается о фиксации вражеской пехоты с восточного направления через Новодмитровку, а также об активности оккупантов вблизи Берестка и Ильиновки. Российские войска могут пытаться реализовать сценарий, схожий с тем, который ранее применялся во время боев за Покровск. Речь идет о постепенном продвижении, использовании небольших пехотных групп, организации засад и применении ударных дронов для установления огневого контроля над путями снабжения.

Ситуация вокруг Константиновки развивается по самому тяжелому сценарию.

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