Ситуация вокруг Константиновки развивается по самому тяжелому сценарию, – DeepState

Российские войска усиливают давление на Константиновку с нескольких направлений, пытаясь затруднить снабжение украинских подразделений.

Ситуация вокруг Константиновки в Донецкой области продолжает осложняться. Об этом сообщают украинские военные обозреватели Deep State, которые отслеживают обстановку на фронте.

По их данным, российские подразделения оказывают давление на город сразу с нескольких направлений. В частности, сообщается о фиксации вражеской пехоты с восточного направления через Новодмитровку, а также об активности оккупантов вблизи Берестка и Ильиновки.

Авторы сообщения отмечают, что российские войска могут пытаться реализовать сценарий, схожий с тем, который ранее применялся во время боев за Покровск. Речь идет о постепенном продвижении, использовании небольших пехотных групп, организации засад и применении ударных дронов для установления огневого контроля над путями снабжения.

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Ситуация вокруг Константиновки развивается по самому тяжелому сценарию, ведь противник вышел буквально со всех сторон на окраины города, оказывает активное давление и проникает вглубь населенного пункта.

Особое беспокойство вызывает северная часть города. По оценке источника, именно там российские военные могут попытаться выйти к узкому участку, что позволит существенно затруднить логистику украинских подразделений в центральной и южной частях Константиновки.

В то же время город продолжает подвергаться интенсивным обстрелам. По словам аналитиков, российская армия активно применяет тактику разрушения городской застройки, нанося удары по населенному пункту.

Отдельно отмечается, что в российском информационном пространстве появляются видео о якобы захвате Константиновки или отдельных её районов. Авторы утверждают, что часть такого контента может быть создана с использованием технологий искусственного интеллекта. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Константиновка остается одним из ключевых населенных пунктов на подступах к Славянско-Краматорской агломерации, поэтому российские войска уделяют этому направлению особое внимание. Аналитики считают, что в случае установления контроля над городом следующим важным логистическим узлом может оказаться Дружковка, а впоследствии будут расти риски и для Краматорска.

"Когда падет Константиновка (а это вопрос времени), следующей будет Дружковка, которая сейчас играет чрезвычайно важную логистическую роль, а за ней уже Краматорск. Как только Константиновка перейдет под контроль противника, логистика для Сил обороны в данном районе кардинально изменится, возникнут дополнительные трудности при любых передвижениях, а само пребывание даже в Краматорске станет чрезвычайно опасным, поскольку там уже будут действовать вражеские пилоты. Далее московитам нужно будет открыть ещё одни "ворота" в Славянск и Краматорск. И если раньше это был Лиман, где сейчас идет активное давление, то в настоящее время они могут сделать это южнее, на участке от Николаевки до Малиновки, продавливая бригады, у которых есть проблемы, в частности, с личным составом, ведь, к сожалению, приоритетом пополнения войск до сих пор остаются штурмовые подразделения", – резюмировали аналитики.

Ситуация у Константиновки – последние события

Ранее военный эксперт Павел Нарожный пояснил, что ситуация в районе Константиновки в Донецкой области складывается "не самым лучшим образом" для Украины. Он добавил, что попытка врага захватить город не станет "легкой прогулкой" для россиян. По словам эксперта, о том, что РФ сможет захватить этот город в течение одной-двух недель, пока речь не идет.

По словам командира батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сергея Ярого, россияне привлекли к зачистке города штурмовые подразделения.В Константиновке украинские военные ведут городские бои с личным составом российских оккупантов, проникших в город.

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"Сама Константиновка находится в полуокружении из-за того, что противник продвинулся в районе Часового Яра и Берестков. Поэтому ситуация очень сложная с точки зрения логистики в сам город, ведь она осуществляется по двум основным маршрутам, которые противник пытается максимально контролировать. Из-за этого логистика находится в очень напряженном состоянии: эвакуация, снабжение и ввод нашей пехоты в Константиновку очень затруднены", – рассказал он изданию hromadske.