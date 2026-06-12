Многих захватчиков удается уничтожать еще до 'смертельной зоны', - Трегубов

Удары наносятся и по скоплениям войск противника в тылу.

Силам обороны Украины удается уничтожать многих российских захватчиков еще до того, как они подъезжают к так называемой "kill-зоне". Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире марафона "Единые новости".

В частности, его спросили, как удается бороться с попытками инфильтрации врага.

"Во-первых, БпЛА сейчас настолько активно присутствуют, что "зеленка" стала меньше помогать, чем раньше… И во-вторых, что приятнее, очень много россиян начали гибнуть еще до того, как они подъезжают даже к kill-зоне, потому что удары наносятся по позициям эффективно, в том числе на оккупированной Луганщине и по сосредоточению войск противника. Это действительно работает", - подчеркнул Трегубов.

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Также он сказал, что наносят удары по штабам и командным пунктам.

Общая ситуация в зоне ответственности Группировки объединенных сил

Как отметил спикер, по состоянию на сегодняшнее утро фиксируется не очень интенсивный день, если сравнивать с предыдущими днями.

"Были определенные российские атаки. 14 атак за сутки. Это немного. У нас, как правило, больше 20. Основное давление снова пришлось на окрестности Лимана. Снова россияне активно пытаются вблизи Лимана развивать свое наступление и, собственно, нацелены именно на этот районный центр", - сказал Трегубов.

Также наблюдается определенная активность со стороны врага вблизи Купянска и Волчанска, но "это, скорее, в пределах обычного".

Такую ситуацию с уменьшением атак он называет ситуативной.

"Действительно бывают определенные паузы на отдельных направлениях для восстановления", - добавил Трегубов.

По его словам, к северу от Лимана наблюдается не очень хорошая ситуация для оккупантов, потому что "у них даже немного сокращаются зоны контроля".

Кроме того, в районе Кившаровки Купянского района российские оккупанты "достаточно активно наступают".

"Пытаются как-то активно что-то сделать с украинским плацдармом, возможно, его даже перерезать, но там удается удержать. Вообще ситуация в том районе относительно напряженная", - сказал Трегубов.

Великобурлуцкое направление

Вместе с тем, на Великобурлукском направлении ситуация фактически вернулась к той, которая там была год назад.

"Если год назад россияне контролировали только Миловое, затем они немного продвинулись в своей попытке расширить зону контроля в приграничной зоне, и вот буквально месяц-два назад их снова оттеснили, вытеснили из того самого Амбарного, из Одрадного, и фактически они контролируют Миловое и небольшую полосу на границе, но она стала совсем небольшой, в пределах полутора километров", - отметил Трегубов.

Поэтому, по его словам, для захватчиков сейчас Великобурлукское направление - это попытка удержать поселок.

На российской территории, у границы, россияне пытаются пополнять свою группировку, но минимально, потому что это сейчас для них не приоритетное направление.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не прекращают попыток давить, особенно на Лиманском направлении и под Купянском, но особых успехов не имеют. При этом оккупанты ищут, с какой стороны еще можно войти.

Силы обороны Украины в мае продолжали удерживать инициативу на отдельных участках фронта и освободили больше территории, чем смогла захватить Россия. В течение мая украинские войска нанесли тысячи результативных ударов по военным объектам противника.

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