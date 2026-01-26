РФ снова пытается использовать газопровод для продвижения в Купянск, - военный

Сейчас сложно сказать, сколько еще российских сил остается в городе.

Силы обороны продолжают уничтожать врага, который пытается скопиться в городе Купянск. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал "Аяччо", главный сержант батальонно-тактической группы 13-й бригады НГУ "Хартия".

"Перекрыли пути его подхода и продолжаем выполнять поставленные задачи. На сегодняшний день в пределах города остается враг. Точное количество трудно сказать, потому что враг себя не выявляет. Его главной тактической задачей остаются попытки скопиться в пределах города. Наша задача, прежде всего, не допустить этого, перекрыть пути подхода, не позволить врагу продвигаться на территорию города и к его окраинам", - сказал "Аяччо".

Военный добавил, что уничтожение россиян, находящихся в самом городе, - это вопрос времени. В то же время важной задачей для украинских защитников является не допустить новых сил врага в Купянск.

"Это единичные группы, часто по одному военнослужащему врага. Они пытаются использовать подземный газопровод как основной свой путь проникновения в окрестности города. Мы эту трубу контролируем, знакомы с техническими станциями этого газопровода. Понимаем все тактические особенности. И стараемся сделать так, чтобы ни один враг не дошел до города", - добавил "Аяччо".

По словам военного, в настоящее время из-за погодных условий замерзла река Оскол. И это создало удобный путь для российских захватчиков.

"Мы этот путь подхода контролируем, выполняем определенную работу, чтобы не допускать врага и с этой стороны. В целом, нам удается выполнять поставленные задачи. И эти единичные группы врага, которые пытаются двигаться в сторону города, они гибнут", - отметил "Аяччо".

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал о зачистке Купянска от россиян. По его словам, сейчас город в Харьковской области полностью освобожден. В то же время он подчеркнул, что в Купянске есть несколько очагов с окруженными оккупантами.

Между тем DeepState сообщает о том, что россиянам удалось продвинуться возле двух населенных пунктов в Донецкой области. По данным аналитиков, враг имел успехи возле Предтечиного и Ступочков.

