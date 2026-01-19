'Ищут слабые места': Трегубов рассказал о давлении россиян в Сумской и Харьковской областях

На некоторых участках границы, где ранее не было особых активных боевых действий, россияне пытаются продвигаться вперед.

Российские захватчики пытаются прощупывать и искать слабые места в украинской обороне вдоль всей государственной границы в восточной части Сумщины и Харьковщины. Об этом начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире телеканала "Суспільне".

По его словам, активными остаются Лиманское и Купянское направления, а также неспокойная ситуация вокруг Волчанска и окрестностей города.

"Если брать всю зону нашей ответственности, россияне активно пытаются прощупывать границу по всей ее длине. Есть попытки искать слабые места в украинской обороне вдоль границы как в Сумской, так и Харьковской области. Есть также попытки ее пересекать на некоторых направлениях, которые ранее не были столь активными", - подчеркнул Трегубов.

Видео дня

В качестве примера можно привести район Дегтярного, где есть определенный выступ украинской территории вглубь российской, и туда российские захватчики пытаются заходить. Также наблюдается активность в районе Великобурлукской местности.

"Фактически россияне сейчас поддерживают постоянное, не такое большое, как бывало, но постоянное давление вдоль всей украинской линии обороны. Плюс идет активное применение различных дистанционных средств", - отметил Трегубов.

В частности, российские оккупанты активно бросают в приграничном районе управляемые авиационные бомбы. На каждом направлении прилетает около десятка КАБов.

Ситуация в районе Волчанска

По словам Трегубова, российские захватчики фактически пытаются обойти Волчанск, обойти украинские войска, закрепленные в южной части города, а затем занять следующие населенные пункты.

"Это просто попытки заставить украинцев отступить из остатков города просто за счет обходных маневров", - сказал он.

Он пояснил, что российские силы постоянно пополняются, потому что очень малое расстояние от Волчанска до государственной границы с Россией. Оккупанты постоянно проводят пополнение своих сил и более или менее постоянные ротации.

"Поскольку большого кризиса с пехотой у них нет", - добавил Трегубов.

Ситуация в районе Лимана

По его словам, у Сил обороны Украины там неудобная позиция, потому что российских захватчиков очень много с разных сторон, и они очень активно пытаются взять Лиман в полукольцо.

"Им это, по состоянию на сейчас, не удается, но мы видим, куда они идут. И их намерение довольно очевидно. Конечно, здесь непросто", - сообщил Трегубов.

Он назвал это одним из ключевых направлений российской агрессии, и поэтому захватчики бросают очень много сил на Лиманское направление.

При этом в этой местности река Северский Донец не настолько промерзла при такой зимней погоде, как можно было бы ожидать, но пехота россиян проходит, потому что там есть вымоины. Но техника россиян не может проходить. Река до сих пор остается естественным препятствием для россиян, но не таким, как весной.

Ситуация в районе Купянска

Как отмечает Трегубов, в городе захватчиков объективно не так много осталось.

"Есть один квартал, где сосредоточено большинство россиян, которые там остались... По результатам зачистки этого квартала, будет понятно, что собственно происходит. Но будем честными, речь идет о нескольких десятках человек в целом", - сообщил Трегубов.

На левом берегу реки Оскол оккупанты очень стараются сократить украинский плацдарм, но без особых успехов.

"Все, что они туда бросают, там и уничтожается", - добавил военный.

Ситуация в восточной части Сумщины

По словам спикера, главная проблема – это село Грабовское.

"Это главная зубная боль. Это небольшой кусочек, куда россиянам удалось заползти", - отметил Трегубов.

Россияне присматриваются к украинской обороне вдоль всей линии обороны и пытаются потихоньку проникнуть. Россияне могут присутствовать в Грабовском, пока их оттуда не выбьют.

Боевые действия в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики часто распространяют ложные заявления о якобы захвате городов Волчанск и Купянск. В то же время, эти утверждения не соответствуют реальной ситуации на местах.

По данным западных СМИ, во время контрнаступления Сил обороны в Купянске в течение последних недель соотношение потерь РФ и Украины достигло абсолютного рекорда. В частности, российские потери в боях за город в 27 раз превысили потери Украины на этом участке.

Вас также могут заинтересовать новости: