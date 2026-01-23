Оккупанты активно захватывают территорию под Волчанском: в DeepState сообщили подробности

Аналитики отмечают, что там по позициям украинских операторов БПЛА работают экипажи "Рубикона".

Враг повредил логистику, из-за чего трудно держать оборону Волчанска (Харьковская область) и прилегающего района, сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что противник продолжает давление в районе Волчанска. "В последнем обновлении было продвижение возле Синельниково и Цегельного. Также увеличилась серая зона в Вильче, куда активно лезут кацапы. Постоянная фиксация как в самом населенном пункте, так и в окрестностях. Предварительно, Вильчу активно поглощает враг, и некоторые бойцы уже отмечают, что она красная, однако это еще нужно проверять", – говорится в их Telegram-сообщении.

Аналитики отмечают повреждение логистики Сил обороны. "Против пилотов работают экипажи "Рубикона", бьют по позициям БПЛА, с целью сделать невозможным оказание поддержки пехоте и уничтожать в ответ позиции противника. Параллельно с этим происходит проникновение малых групп противника и накопление для дальнейших попыток продвинуться", – отмечают в DeepState.

Видео дня

Ситуация вокруг Волчанска – что известно

Как сообщал УНИАН, начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов отмечал, что российские захватчики фактически пытаются обойти Волчанск, обойти украинские войска, закрепленные в южной части города, а затем занять следующие населенные пункты.

По его словам, таким образом они хотят заставить украинцев отступить из остатков города просто за счет обходных маневров. Он пояснил, что российские силы постоянно пополняются, поскольку расстояние от Волчанска до государственной границы с Россией очень мало. Оккупанты постоянно проводят пополнение своих сил и более-менее постоянные ротации.

Кроме того, мы также рассказывали, что оккупанты в середине января продвинулись в Волчанске и Покровске. Тогда как с нашей стороны сообщалось, что ВСУ контролируют окрестности Волчанска с трех сторон.

Вас также могут заинтересовать новости: