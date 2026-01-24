Россияне продвинулись возле двух населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

Речь идет, в частности, о Ступочках.

Российские оккупанты продолжают продвигаться на Донбассе и за прошедшие сутки добились успехов возле двух населенных пунктов в Донецкой области, сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Предтечиного и Ступочков", - говорится в сообщении.

Последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, ранее в Институте изучения войны отмечали, что 9 и 10 января мотострелковые полки российских оккупационных войск нанесли удары по украинским позициям, в частности, к северо-западу от Ступочек (к востоку от Константиновки), а также в восточной части Константиновки. Ранее оккупанты заявляли, что эти районы якобы находятся под их контролем.

Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины высказал мнение, что россияне будут наступать на свободную территорию Донецкой области с трех направлений - с юго-востока, юга и юго-запада.

По его словам, Константиновку противник рассматривает как плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск. Кроме этого, это также фланговое направление с восточной стороны относительно Покровска и Мирнограда, где россияне еще в прошлом году в это же время планировали оккупировать этот город. Но пока они даже не вышли на рубежи или районы обороны города.

