В Донецкой области РФ пытается успеть зайти в крупные города до начала зимы, считает Денис Попович.

Российские оккупанты не оставили намерений окружить Покровск, отрезав украинские узлы снабжения. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"В последнюю неделю им удалось от Зверева протянуть такую кишку. Она проникла на южные и юго-западные окраины города и через нее инфильтрируются российские ДРГ. Ну, мы их называем ДРГ. Хотя фактически это пехота. Она присутствует на окраинах Покровска. И так же присутствие россиян фиксировалось даже в центре города эпизодически. Поэтому сейчас можно констатировать, что в пределах Покровска продолжаются уже уличные бои. И пока эта кишка не будет отрезана, то, к сожалению, инфильтрация будет продолжаться и ситуация уже внутри Покровска будет ухудшаться", - сказал Попович.

Эксперт добавил, что активные боевые действия продолжаются и в районе Добропольского выступа, а также возле других населенных пунктов Донецкой области. По словам Поповича, РФ имеет целью закрепиться внутри крупных городов до наступления холодной погоды.

Видео дня

"Это важно для того, чтобы дальше продолжать операцию по их захвату. И для того, чтобы не встретить зиму в полях между городами. Потому что одно дело, когда ты в полях, мороз, дождь, мокрый снег, морось. А другое дело, когда все же у тебя четыре стены и крыша. Даже полуразрушенные четыре стены, но все же помещение - это лучше, чем просто блиндаж в полях", - добавил Попович.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщили об успехах Сил обороны Украины в Донецкой области. Украинские защитники восстановили позиции возле Нового Шахового и Кучерова Яра. В то же время РФ имела продвижение, в частности враг захватил село Полтавку Запорожской области.

Также в 118 отдельной механизированной бригаде сообщили о попытках РФ атаковать в районе населенного пункта Малая Токмачка, который расположен восточнее города Орехов. Отмечается, что Силы обороны отбили массированный штурм врага.

Вас также могут заинтересовать новости: