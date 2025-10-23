Жена футболиста на днях отпраздновала юбилей.

Футболист сборной Украины и британского клуба "Ноттингем Форест" Александр Зинченко поздравил жену с днем рождения и засветил ценный подарок.

На днях избранница спортсмена, журналистка Влада Седан отметила юбилей. Девушке исполнилось 30 лет. Мужчина трогательно поздравил любимую в Instagram, опубликовав совместное фото.

"С днем рождения, моя королева, я люблю тебя отсюда до Луны и даже дальше!" - написал 28-летний футболист

Внимание некоторых поклонников привлекло не столько поздравление, как образ пары на фото, который они дополнили дорогими аксессуарами. На запястьях супругов красовались роскошные часы Rolex.

Серебряная модель, которую выбрал Александр стоит около 38 тысяч долларов. В свою очередь золотые часы Влады имеют значительно большую стоимость, а именно от 55 до 83 тысяч долларов. Суммарно элитные аксессуары могут достигать 121 тысячи долларов, что составляет более 5 миллионов гривен.

Стоит отметить, что это Зинченко - не единственная спортивная семья, которая шокирует роскошными вещами. Недавно в сети обсуждали стоимость кольца, которое футболист "Динамо" Владимир Бражко подарил своей избраннице, блогеру Даше Квитковой.

