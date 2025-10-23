Супруги Зинченко похвастались роскошными аксессуарами/ фото instagram.com/zinchenko

Футболист сборной Украины и британского клуба "Ноттингем Форест" Александр Зинченко поздравил жену с днем рождения и засветил ценный подарок.

На днях избранница спортсмена, журналистка Влада Седан отметила юбилей. Девушке исполнилось 30 лет. Мужчина трогательно поздравил любимую в Instagram, опубликовав совместное фото.

"С днем рождения, моя королева, я люблю тебя отсюда до Луны и даже дальше!" - написал 28-летний футболист

Внимание некоторых поклонников привлекло не столько поздравление, как образ пары на фото, который они дополнили дорогими аксессуарами. На запястьях супругов красовались роскошные часы Rolex.

/ фото instagram.com/zinchenko

Серебряная модель, которую выбрал Александр стоит около 38 тысяч долларов. В свою очередь золотые часы Влады имеют значительно большую стоимость, а именно от 55 до 83 тысяч долларов. Суммарно элитные аксессуары могут достигать 121 тысячи долларов, что составляет более 5 миллионов гривен.

Стоит отметить, что это Зинченко - не единственная спортивная семья, которая шокирует роскошными вещами. Недавно в сети обсуждали стоимость кольца, которое футболист "Динамо" Владимир Бражко подарил своей избраннице, блогеру Даше Квитковой.

