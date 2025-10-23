Также генсек НАТО высказался и о шансах завершить войну в Украине.

В будущем НАТО может сбивать российские самолеты, если они будут представлять угрозу для стран альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News.

По его словам, если самолеты не будут угрожать, то их перехватят и выведут из воздушного пространства альянса.

Известно, что за последние шесть недель три российских самолета пролетели над воздушным пространством Эстонии, а беспилотники пересекли границу Польши. Эти две страны являются членами НАТО.

Видео дня

"НАТО отреагировало именно так, как и должно было. Мы тренировались и готовились к этому", - заверил Рютте.

Также генсек верит, что Трамп сдержит свое обещание и поможет завершить войну в Украине.

"Он настоящий миротворец. Он хочет положить конец этой войне. Это для него очень важно", - подчеркнул политик.

Кроме того, он считает, что нужно немедленно заморозить линию конфликта и организовать встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Остановитесь на достигнутом, а потом вы сможете обсудить многие другие вопросы", - призвал Рютте.

Угроза для НАТО со стороны РФ - последние новости

Ранее новоназначенный начальник обороны Франции Фабьен Мандон призвал готовиться к возможной войне за 3-4 года. Он заявил, что сейчас готовит вооруженные силы страны к "шоку, который будет своеобразным испытанием" со стороны России.

"Россия - это страна, которая может соблазниться продолжить войну на нашем континенте. Первая задача, которую я поставил перед вооруженными силами, - быть готовыми через три-четыре года к шоку, который будет своеобразным испытанием. Это испытание уже существует в гибридной форме, но может стать более жестоким", - предупредил Мандон.

В то же время американский генерал Алексус Гринкевич, который занимает должность верховного главнокомандующего НАТО в Европе, сделал заявление о провокациях России. По его словам, реакция НАТО стала для Москвы сигналом, и теперь есть признаки того, что Россия пытается быть более осторожной.

"Мы будем иметь сдерживающий эффект, но они будут продолжать пытаться двигаться и применять гибридные подходы к тому, как бросать вызов Альянсу", - спрогнозировал Гринкевич.

Вас также могут заинтересовать новости: