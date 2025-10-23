Для этого вам нужно кое-что изменить в уходе за растением.

Лилии мира или спатифиллумы являются любимыми растениями многих садоводов, ведь они достаточно неприхотливы в уходе. Эти растения хорошо растут при слабом освещении и весной дают прекрасные белые цветы, даже если за ними ухаживает начинающий садовод. Однако некоторые проблемы могут привести к тому, что листья лилии мира пожелтеют, завянут и начнут коричневеть. Поэтому эксперты рассказали, как сделать так, чтобы листья растения снова стали зелеными, передает Express.

В частности эксперт по комнатным растениям Даррил отметил, что проблема заключается в освещении.

"Поставьте растение там, где оно может видеть как можно больше неба, а если солнце будет светить прямо на растение более двух-трех часов, защитите его белой прозрачной шторой", - посоветовал он.

Даррил подчеркнул, что некоторые владельцы ставят спатифиллум там, где он вообще не видит неба, поэтому он почти не получает света.

"Не считайте, что "свет" - это то же самое, что "прямой солнечный свет". Вы должны переставить растение прямо перед окном, чтобы оно видело небо. Если у вас есть больше окно в другом месте, я бы переставил его туда", - добавил эксперт.

Также Даррил советует проверять ежедневно сухость почвы.

"Как только вы привыкнете к тому, как быстро расходуется вода, вам не нужно будет проверять ее каждый день. Когда она станет примерно наполовину легче, чем в полностью увлажненном состоянии, следует полностью увлажнить почву, то есть поливать ее тщательно и равномерно, а избыток воды дать стечь. Если вы позволите почве лилии мира стать намного суше, она резко завянет. Просто сразу же тщательно промочите почву, и она восстановится - не позволяйте ей так завянуть", - предупредил специалист.

